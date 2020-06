Τρένο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σχεδόν συγκρούστηκε με τον διερχόμενο συρμό (pic)

Δύο τρένα σχεδόν συγκρούστηκαν μεταξύ τους κοντά σε σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου του Λονδίνου την Κυριακή (21/6) αφού μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Η Transport for London (TfL) επιβεβαίωσε ότι ένας συρμός της Chiltern Railways συγκρούστηκε σχεδόν με άλλο τρένο κοντά στο σταθμό Chalfont & Latimer στο Buckinghamshire.

Εικόνα που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τα δύο τρένα που βρίσκονται σε απόσταση λίγων μέτρων, με μηχανικούς τρένων και φύλακες να παρακολουθούν το συμβάν στο σταθμό.

NEW: Photo shows how close the 2 trains on the Met line were to a collision. @chilternrailway train went the wrong way up the line damaging points and track. @raibgovuk investigating. pic.twitter.com/PCl3lkg69o

— Tom Edwards (@BBCTomEdwards) June 22, 2020