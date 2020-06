Ξεκίνησε το ετήσιο φεστιβάλ κατανάλωσης κρέατος σκύλου στην Κίνα (vid)

Ξεκίνησε σήμερα στην Κίνα το φεστιβάλ κατανάλωσης κρέατος σκύλου παρά την εκστρατεία της κυβέρνησης υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και της προσπάθειάς της να περιορίσει τους κινδύνους για την υγεία που ήρθαν ακόμη περισσότερο στη δημοσιότητα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Το ετήσιο 10ήμερο φεστιβάλ στην πόλη Γιουλίν συνήθως προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες πολλοί εκ των οποίων αγοράζουν σκύλους για να τους φάνε, όμως φέτος ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων λένε ότι ο αριθμός τους είναι μικρότερος.

Καθώς η κινεζική κυβέρνηση καταρτίζει νέα νομοθεσία για να απαγορεύσει το εμπόριο άγριων ζώων και να προστατεύσει τα οικόσιτα ζώα, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά του φεστιβάλ αυτού.

«Ελπίζω η Γιουλίν να αλλάξει, όχι μόνο για χάρη των ζώων αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της», δήλωσε ο Πίτερ Λι ειδικός σε θέματα πολιτικής στη Humane Society International, μια οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων.

