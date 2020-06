Πούμα χάθηκε και βρέθηκε να σουλατσάρει στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο (vid)

Σε κάθε μεγαλούπολη των ΗΠΑ μπορεί να δεις τα πάντα. Μέχρι και... λιοντάρι!

Την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, ένα λιοντάρι του βουνού, το γνωστό μας πούμα ή κούγκαρ, χάθηκε και βρέθηκε να περιφέρεται στους κεντρικούς δρόμους του Σαν Φρανσίσκο!

Το αιλουροειδές εντοπίστηκε να κοιμάται έξω από ένα κτίριο, όταν και οι υπεύθυνοι κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν και να το συλλάβουν, προκειμένου να το οδηγήσουν πίσω στο φυσικό του περιβάλλον.

Το φοβερό είναι πως δεν χρειάστηκε καθόλου η χρήση αναισθητικού, καθώς το ζώο των 26 κιλών ήταν τόσο εξαντλημένο, που «παραδόθηκε» στις αρχές.

This 15 month old male was safely captured in San Francisco’s Mission District this morning by SF Animal Control and SFPD. He was brought to Oakland Zoo where we were standing by to take him in and do whatever needed to be done to save his life.

