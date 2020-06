Οι στιγμές μετά τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου (vid)

Ένας άνθρωπος έχασε ξανά την ζωή του στην Μινεάπολη, στο κέντρο της πόλης, όπου πέθανε ο Τζορτ Φλόιντ.

Συγκεκριμένα, έπεσε νεκρός στην περιοχή κατά τη διάρκεια πυροβολισμών.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τα οποία έχουν αναρτήσει χρήστες του Twitter φέρεται να καταγράφονται όσα έγιναν μετά τους πυροβολισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ο δράστης ήταν ένας ή περισσότεροι.

#shooting in #Minneapolis. According to the #police. The deceased victim is male. The attack took place in a neighborhood full of bars and restaurants. #USA #Trump

(from @FranceNews24 ) pic.twitter.com/3CHz0LW5CD — NewsFlash (@NewsFlash_2020) June 21, 2020

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Blood on the ground after a 7 were hit in a shooting in Uptown, Minneapolis just now:pic.twitter.com/3nqiZmUOcU — Kyle Hooten (@KyleHooten2) June 21, 2020