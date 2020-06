Βρετανία: Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε η αστυνομία την επίθεση στο Ρέντινγκ (vid)

Η βρετανική αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια την χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στο Ρέντινγκ κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μετέδωσε το BBC.

«Ο αναπληρωτής επίτροπος Ντιν Χέιντον, ανώτερος εθνικός συντονιστής για το δίκτυο της αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας, χαρακτήρισε σήμερα το πρωί το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ και πρόσθεσε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία θα αναλάβει την έρευνα.

| UPDATE- Murder investigation Reading@TerrorismPolice can now confirm that the stabbing incident that happened in Reading last night has now been declared a terrorist incident.

We continue to work together with Counter Terrorism Policing SE.

➡ https://t.co/CMkzwE6crv pic.twitter.com/MQeQr8XLe5

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 21, 2020