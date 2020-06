Σχολείο ζήτησε από παιδιά να κάνουν μια μακάβρια εργασία με θέμα «σχεδιάστε την κηδεία σας» (pic)

Μια απίστευτη εργασία ζήτησε η Καθολική Σχολή του Αγίου Παύλου στο Λέστερ από τα παιδιά, κατά την διάρκεια του lockdown που παρακολουθούσαν τα μαθήματα διαδικτυακά.

Συγκεκριμένα ήθελε να κάνουν εργασία για το σπίτι ζητώντας τους να σχεδιάσουν τις κηδείες τους!

Μεταξύ άλλων τους ζήτησε να διαλέξουν αγαπημένους ύμνους και ένα στυλ φέρετρου και ερωτήσεις όπως:

Η εργασία δημοσιεύτηκε στα social media από γονείς με το ερώτημα: « Πιστεύει κανένας άλλος ότι όλο αυτό είναι πάρα πολύ για ένα παιδί ή εγώ είμαι υπερβολικός;»

Parents slam school after 13-year-old children were told to plan their own FUNERAL as homework https://t.co/WkmogJD8xs

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 20, 2020