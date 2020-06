Ελικόπτερο απομάκρυνε από την Αλάσκα το λεωφορείο του ''Into The Wild'' (pics & vids)

Το θρυλικό λεωφορείο, στο οποίο έζησε ο 24χρονος Κρις Μακάντλες το καλοκαίρι του 1992, καθώς αρνήθηκε την πολιτισμένη ζωή και επιχείρησε να διαβιώσει σε αντίξοες συνθήκες, αλλά πέθανε από την πείνα μετά από 114 ημέρες, απομακρύνθηκε από την Αλάσκα!

Πρόκειται για τη γνωστή ιστορία, που έγινε βιβλίο το 1996, αλλά και ταινία το 2007, με τίτλο ''Into The Wild'' και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκατοντάδες θαυμαστές του Μακάντλες, οι οποίοι προσπαθούν να μιμηθούν το παράδειγμά του.

Αυτό, ωστόσο, ήταν και το πρόβλημα, και ο λόγος για τον οποίο απομακρύνθηκε το λεωφορείο...

Συγκεκριμένα, η Εθνική Φρουρά είπε ότι το λεωφορείο ήταν ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, επειδή ενθάρρυνε τους οπαδούς του Μακάντλες να διεισδύσουν στην επικίνδυνη άγρια ​​Αλάσκα.

Το υπουργείο Φυσικών Πόρων, μάλιστα, δήλωσε ότι υπήρχαν 15 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που σχετίζονται με το λεωφορείο μεταξύ 2009 και 2017.

Δύο ταξιδιώτες, εξάλλου, πνίγηκαν ενώ πήγαιναν στο όχημα, το 2010 και το 2019.

Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, δε, έσωσαν πέντε Ιταλούς πεζοπόρους, ένας από τους οποίους υπέστη σοβαρά κρυοπαγήματα!

A bus abandoned in the Alaskan wilderness which was made famous by the book and film Into The Wild has been removed after tourists repeatedly had to be rescued while trying to reach it https://t.co/CrgNhA3kBV

— SkyNews (@SkyNews) June 19, 2020