Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει ακούσει «ενδιαφέροντα πράγματα» για εξωγήινους (vids)

Σε... αναμμένα κάρβουνα κάθονται από το βράδυ της Πέμπτης (18/6) οι απανταχού συνωμοσιολόγοι!

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με αφορμή τη γιορτή του πατέρα την ερχόμενη Κυριακή, 21 Ιουνίου, ο 42χρονος ρώτησε αστειευόμενος τον μπαμπά/πρόεδρο αν σκοπεύει να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με την περίφημη πόλη του Νέου Μεξικού, Roswell, που έχει συνδεθεί όσο καμία με τα UFO και τους εξωγήινους, μετά το συμβάν της 7ης Ιουλίου 1947.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν απάντησε και τόσο... χιουμοριστικά!

Χωρίς να πει πολλά, τόνισε ότι έχει ακούσει κάποια «ενδιαφέροντα πράγματα» και άναψε φωτιές.

Συγκεκριμένα, δήλωσε στον υιό: «Πολλοί άνθρωποι μού κάνουν αυτή την ερώτηση. Υπάρχουν εκατομμύρια, που θέλουν να πάνε εκεί (σ.σ. στο Roswell) και να το δουν από κοντά. Δεν θα σας μιλήσω για αυτό, αλλά ξέρω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος και πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να μάθουν τι συμβαίνει».

Όταν, δε, ο γιος του επέμεινε και τον ρώτησε αν πρόκειται ποτέ να σπάσει τη σιωπή του για αυτά τα «ενδιαφέροντα πράγματα», ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, πρέπει να το σκεφτώ αυτό».

Donald Trump Jr.: "Will you let us know if there's aliens? ... Will you ever open up Roswell?"

President Trump: "So many people ask me that question." pic.twitter.com/9PpHrjfVub

— The Hill (@thehill) June 19, 2020