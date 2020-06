Μπόρις Τζόνσον: Τράκαρε έξω από τη Βουλή των Κοινοτήτων εξαιτίας διαδηλωτή! (pics & vids)

Σπάνια ακούμε για τρακάρισμα πρωθυπουργικού αυτοκινήτου και ακόμη πιο σπάνιο είναι αν συμβεί κάτι τέτοιο να καταγραφεί σε βίντεο.

Και τα δύο, ωστόσο, συνέβησαν στην περίπτωση του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον!

BREAKING: Boris Johnson has been involved in a car crash outside Parliament https://t.co/LOfVbNLPGE — The Telegraph (@Telegraph) June 17, 2020

Το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) ένας διαδηλωτής έξω από τη Βουλή των Κοινοτήτων βγήκε μπροστά από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Τζόνσον, με αποτέλεσμα το αμάξι να φρενάρει απότομα και να καρφωθεί από πίσω του τζιπ από την πομπή της ασφάλειας του πρωθυπουργού!

Η Ντάουνιγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι, πράγματι, ο Μπόρις Τζόνσον βρισκόταν μέσα στο ασημί αυτοκίνητο τη στιγμή του τροχαίου -που δεν ήταν, πάντως, κάτι σοβαρό.

Το αυτοκίνητο, πάντως, απέκτησε ένα μεγάλο βαθούλωμα...

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5 — Steve Bray #HoldThemToAccount (@snb19692) June 17, 2020

Downing St says there are no reports of injuries after Prime Minister Boris Johnson's car was involved in a collision outside parliament as it left the gates following PMQs. More on this: https://t.co/4TeHEQEBix pic.twitter.com/Xlzo3KLdZn — SkyNews (@SkyNews) June 17, 2020