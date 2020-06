Δυο γυναίκες φυλακίστηκαν για επίθεση σε αστυνομικούς με μεταλλική θήκη χαρτιού υγείας (pic)

Δύο γυναίκες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για επίθεση σε αστυνομικούς κατά την διάρκεια παράνομου πάρτι.

Συγκεκριμένα, οι δυο κοπέλες ήταν σε πάρτι κατά την διάρκεια του lockdown και φώναζαν στους αστυνομικούς πως έχουν κορονοϊό και θα τους κολλήσουν.

«Έχω κορονοϊό, προσέξτε!», είπε η Millie Rose Robinson, 21 ετών, σε έναν από τους αστυνομικούς και τον κλώτσησε στο στήθος όταν προσπάθησε να τη συλλάβει κατά τη διάρκεια του πάρτι στο Eastbourne στις 8 Απριλίου, αναφέρει το BBC.

Η Bayleigh Meadows, 21 ετών, ισχυρίστηκε επίσης ότι έχει μολυνθεί ενώ πέταξε την μεταλλική θήκη του χαρτιού υγείας στο κεφάλι του αστυνομικού και γι' αυτό καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση.

Όσον αφορά την άλλη κοπέλα, η ποινή φυλάκισής της ήταν 6 μήνες αφού παραδέχθηκε την ενοχή της.

Η δικηγόρος υπεράσπισης της Robinson, Rebecca Upton, είπε ότι η πελάτης της είχε βρει το lockdown «εξαιρετικά σκληρό» και ένιωσε «εξαιρετικά απομονωμένη».

Two #Eastbourne women have been jailed for attacking police trying to break up a party during lockdown.

Officers were threatened with being exposed to Covid-19 before being physically assaulted, with one needing hospital treatment.

Read more https://t.co/lHk0k00qbk pic.twitter.com/vXAQMbogJR

— Sussex Police (@sussex_police) June 12, 2020