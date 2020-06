Απίστευτες εικόνες σε rave party «καραντίνας»: Βίασαν 18χρονη, νεκρός 20χρονος από υπερβολική δόση (pics & vids)

«Βράζει» η Βρετανία σήμερα από τις απίστευτες εικόνες σε Μάντσεστερ και Λιντς, όπου διοργανώθηκαν χθες (13/6) βράδυ τρία coronavirus ''quarantine'' raves πάρτι όπως λέγονται, με περισσότερους από 6.000 ανθρώπους να αψηφούν τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Το χειρότερο όλων, ωστόσο, είναι, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βρετανικά Μέσα, πως μια 18χρονη κοπέλα βιάστηκε, τρεις νεαροί έχουν μαχαιρωθεί, ενώ ένας 20χρονος πέθανε, πιθανότατα από υπερβολική δόση ναρκωτικών!

A 20-year-old man has died, a woman has been raped and three people have been stabbed during two illegal "quarantine raves" that attracted 7,000 people. https://t.co/dbNjyW8MFR

Συγκεκριμένα, τα πάρτι στο Μάντσεστερ έγιναν στο Droylsden και στο Carrington. Στο πρώτο έδωσαν το «παρών» 2.000 άτομα, και εκεί έχασε τη ζωή του ο 20χρονος, ενώ τα άλλα δύο συμβάντα έγινα στο έτερο πάρτι, στο Carrington, όπου βρέθηκαν 4.000 άνθρωποι! Είναι θλιβερή, επίσης, η εικόνα των σκουπιδιών που άφησαν, με εθελοντές να καθαρίζουν σήμερα για ώρες τις δύο περιοχές...

Χιλιάδες νεαροί, δε, έκαναν πάρτι σε τούνελ αυτοκινητόδρομου και στο Λιντς, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να προκαλείται χάος.

Sea of rubbish after thousands attend illegal 'quarantine raves' across UK https://t.co/x8Q2UfMnWj

Την ίδια στιγμή, η Βρετανία κοντεύει τους 42.000 νεκρούς από την Covid-19, ενώ τα κρούσματα είναι περισσότερα, πλέον, από 295.000...

Honestly am I living in a different universe ? Swear there was a pandemic going on ? What the shit is this quarantine rave about, goons pic.twitter.com/7826icD4Vv

Illegal "quarantine rave" drew in upto 6000 people. A person is Dead, a woman is raped, some people have been stabbed. #Quarantine #daisynook https://t.co/IrQQQTnRhA

Local residents have been clearing up rubbish after more than 6,000 people attend two illegal raves in Greater Manchester.

A 20-year-old man has died, a woman has been raped and three people have been stabbed during the "quarantine raves".https://t.co/w0xNDHHNbr pic.twitter.com/qDQMSWtG5z

— BBC North West (@BBCNWT) June 14, 2020