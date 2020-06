Πήρε αυγά από το σούπερ μάρκετ, τα επώασε και τώρα έχει τρεις πάπιες (pics)

Να και κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί να κάνουμε/προτείνουμε για να περάσει η ώρα στην καραντίνα.

Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά. Καραντίνα... ξε-καραντίνα, όλοι μας μπορούμε να πάρουμε αυγά από το σούπερ μάρκετ και να αποκτήσουμε κότες.

Η 29χρονη Charli Lello από το Hertfordshire έκανε ακριβώς αυτό, αλλά με πάπιες.

Αγόρασε τρία αυγά από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Waitrose, τα έβαλε σε επωαστή και απέκτησε τον Beeb, τον Peep και τον Meep, τρία παπάκια τύπου Braddock White.

Ήθελε, όπως είπε στο BBC, να κάνει ένα πείραμα, για να περάσει την ώρα της στο lockdown. Λέει, λοιπόν, τώρα ότι τα παπάκια θα περάσουν μια πολύ ευτυχισμένη ζωή, μαζί, όμως, με τις κότες της. Γιατί, φυσικά, έχει και κότες.

Η 29χρονη, που εργάζεται ως βοηθός μάνατζερ σε ένα μαγαζί, το οποίο ακόμη είναι κλειστό, λέει ότι της ήρθε η ιδέα μετά από ένα βίντεο που είδε στο Facebook, με έναν τύπο να επωάζει αυγά ορτυκιού.

Beep, Peep and Meep all started life as eggs on a supermarket shelf.

