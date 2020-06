Διαβάζαμε λάθος το ημερολόγιο των Μάγια: Αυτή την εβδομάδα έρχεται το τέλος του κόσμου

Αν νομίζατε ότι ο κορονοϊός, οι ακρίδες, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι σεισμοί και οι τυφώνες σηματοδοτούν την αρχή του τέλους του κόσμου, μπορεί να έχετε δίκιο!

Το 2020, άλλωστε, τα πάντα μπορεί να συμβούν...

Τώρα, μια θεωρία συνωμοσίας, που κυκλοφορεί στο Twitter, λέει πως διαβάζαμε λάθος το περίφημο ημερολόγιο των Μάγια, το οποίο προέβλεπε, όπως πιστεύαμε, ότι η συντέλεια θα ερχόταν στις 21 Δεκεμβρίου του 2012. Μέχρι και ταινία είχε βγει τότε, με τίτλο την ομώνυμη χρονιά -αυτή η αδιανόητη «πατάτα» με τον Τζον Κιούζακ...

Τέλος πάντων, πολλοί λένε σήμερα, οκτώ χρόνια μετά και ενώ τίποτα δεν μπορεί να μας εκπλήξει μετά από όσα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες, ότι το τέλος του κόσμου είναι προγραμματισμένο, τελικά, για αυτήν τη βδομάδα και συγκεκριμένα για την ερχόμενη Κυριακή, 21 Ιουνίου. Δεν ξέρουμε ακόμη, βέβαια, την ώρα, μπας και προλάβουμε να κάνουμε ένα τελευταίο μπάνιο.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε στο Twitter καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Τενεσί, «κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο, είμαστε, τεχνικά, στο 2012. Και ο λόγος είναι ότι ο αριθμός των ημερών που χάθηκαν σε έναν χρόνο λόγω της μετάβασης στο Γρηγοριανό Ημερολόγιο είναι 11. Χρησιμοποιώντας για 268 χρόνια το Γρηγοριανό Ημερολόγιο, από το 1752 έως το 2020, αυτό σημαίνει 11 ημέρες=2.948 ημέρες. 2.948 ημέρες/365 ημέρες (ανά έτος)=8 χρόνια», σημείωσε ο Paolo Tagaloguin την περασμένη εβδομάδα.

Αν κάνουμε τις πράξεις, λοιπόν, 21 Δεκεμβρίου 2012 κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο είναι την ερχόμενη Κυριακή!

In a since deleted tweet, scientist Paolo Tagaloguin reportedly said: “Following the Julian Calendar, we are technically in 2012.

“The number of days lost in a year due to the shift into Gregorian Calendar is 11 days.

