Η στιγμή που άγαλμα πέφτει στο κεφάλι διαδηλωτή και τον τραυματίζει σοβαρά (vid)

Ένας διαδηλωτής έχει τραυματιστεί σοβαρά από ένα άγαλμα που γκρεμίστηκε κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στο Πόρτσμουθ της Βιρτζίνια και έπεσε στο κεφάλι του την Τετάρτη το βράδυ.

Ο άνδρας ήταν μέλος μιας ομάδας διαδηλωτών που προσπάθησαν να ρίξουν το άγαλμα, ανέφερε το WAVY News.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα, το γκρουπ είχε στερεώσει σχοινιά γύρω από τη βάση του αγάλματος και το έβγαζε για «λίγο», όταν το μνημείο τελικά έπεσε προς τα εμπρός.

NEW: At least one person is critically injured in Portsmouth, Virginia, when a confederate statue falls on a protester during its removal: pic.twitter.com/ZNKquvWPkp

— Alex Salvi (@alexsalvinews) June 11, 2020