Το τελευταίο αντίο στον Τζορτζ Φλόιντ: O πλανήτης τον αποχαιρετά (vids)

Η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ ξεκίνησε στο Χιούστον, στο Τέξας, 15 ημέρες μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού από ασφυξία από έναν λευκό αστυνομικό, με τη δολοφονία του να προκαλεί ογκώδεις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ.

«Είναι ώρα να τιμήσουμε τη ζωή του», είπε η πάστορας Μία Ράιτ στην κατάμεστη από κόσμο εκκλησία Fountain of Praise.

Την ίδια ώρα, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τήρησε σιγή 8 λεπτών και 46 δευτερολέπτων για να τιμήσει τη μνήμη του 46χρονου Αφροαμερικανού, δηλαδή όση ώρα ακριβώς ο λευκός αστυνομικός γονάτιζε στον λαιμό του Φλόιντ οδηγώντας τον στον θάνατο.

Η τήρηση σιγής στο NYSE ξεκίνησε το μεσημέρι προκειμένου να συμπέσει με την έναρξη της κηδείας του Τζορτζ Φλόιντ.

Η σορός του Τζορτζ Φλόιντ μεταφέρθηκε στην εκκλησία μέσα σε ένα χρυσό φέρετρο.

Το γεγονός μεταδίδεται σε ζωντανή σύνδεση από δεκάδες δίκτυα στον πλανήτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην κηδεία του παραβρέθηκαν και συγγενείς άλλων μαύρων θυμάτων, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη λίστα των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στις ΗΠΑ.

LOOK: An artist paints a portrait of #GeorgeFloyd in minutes during his funeral service in Houston pic.twitter.com/Yg658ryfvy

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) June 9, 2020