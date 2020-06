«Δεν έχουμε κορονοϊό», αλλά ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε σε συνέδριο σε απόσταση 2 μέτρων από όλους (pics & vid)

Έναν, περίπου, μήνα αφότου εθεάθη σε εγκαίνια εργοστασίου, μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα όπου ήταν άφαντος, με αποτέλεσμα να φουντώσουν οι φήμες ακόμη και ότι πέθανε εξαιτίας του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε με την καρδιά του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε ξανά τη Δευτέρα (8/6) σε συνέδριο!

Σε ένα συνέδριο, ωστόσο, όπως τονίζει το Sky News, όπου δεν συζητήθηκε καθόλου η νόσος Covid-19, μιας και η Βόρεια Κορέα επίσημα λέει πως δεν υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού στη χώρα.

Ωστόσο, παρότι τόσο ο Κιμ -ο οποίος φαίνεται περιχαρής- όσο και οι συνεργάτες του δεν φορούν μάσκες, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας εμφανίζεται να κρατάει απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων -την προβλεπόμενη δηλαδή- από όλους τους παρευρισκόμενους στο συνέδριο!

Τον αφήνουν, μάλιστα, να μπει πρώτος στην αίθουσα, δίνοντάς του «προβάδισμα» αρκετών μέτρων, ενώ όταν κάθεται, οι μακροχρόνιοι και πιο στενοί συνεργάτες του, οι Choe Ryong Hae και Pak Pong Ju, κάθονται και αυτοί, αλλά και πάλι στα δύο μέτρα μακριά του.

Το Reuters, πάντως, μεταφέρει λεγόμενα Νοτιοκορεάτη πράκτορα, ο οποίος τονίζει ότι «στη Βόρεια Κορέα μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά προφανώς φοβούνται μια πιθανή έξαρση του κορονοϊού».

