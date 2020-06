Χαμός στο Σιάτλ: Οδηγός έριξε αυτοκίνητο σε διαδηλωτές και άρχισε να πυροβολεί (vid)

Ο δράστης πέρασε με μεγάλη ταχύτητα μέσα από το πλήθος που διαδήλωνε για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στο Καπιτώλιο του Σιάτλ και οι πολίτες προσπάθησαν να τον σταματήσουν όταν αυτός έφτασε στο οδόφραγμα της Αστυνομίας.

Τον περικύκλωσαν και άρχισαν να κτυπούν το αυτοκίνητό του. Τότε αυτός απέναντι στο εξαγριωμένο πλήθος, άνοιξε το παράθυρο τράβηξε πιστόλι και πυροβόλησε έναν από τους διαδηλωτές.

A man has been arrested after driving a car into a crowd of police brutality protesters in #Seattle https://t.co/5adJBUXHcK pic.twitter.com/rm08pW2rj0

Ακολούθως και βγαίνοντας απ το όχημα υπό την απειλή πάντα του όπλου του, χάθηκε μέσα στο πλήθος. Ωστόσο στη συνέχεια παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye

— SeanNyberg (@SeanNyberg) June 8, 2020