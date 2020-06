Πίνακας του 1635 «ζωντάνεψε» σε δρομάκι της Σεβίλλης (pics & vid)

Μια μοναδική εμπειρία είχαν την τύχη να ζήσουν το βράδυ του Σαββάτου όσοι κάτοικοι της Σεβίλλης έτυχε να περάσουν από ένα μικρό δρομάκι της πόλης.

Εκεί, όπου είχε στηθεί ένα εκπληκτικό σκηνικό, με ανθρώπους να αναπαριστούν τον περίφημο πίνακα του Ντιέγο Βελάθκεθ, την «Παράδοση της Μπρέντα»! Τη στιγμή, δηλαδή, που o «Ολλανδός κυβερνήτης του 17ου αιώνα» παρέδιδε την πόλη στις ισπανικές δυνάμεις.

Βέβαια, οι «πρωταγωνιστές» του πίνακα φορούσαν, εκτός από ρούχα εποχής, και μια πάνινη μάσκα για τον κορονοϊό. Σημεία των καιρών...

«Η παράδοση της Μπρέντα», μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του ολλανδικού πολέμου ανεξαρτησίας, απαθανατίστηκε από τον σπουδαίο Ισπανό ζωγράφο το 1635.

The Surrender of Breda, a significant moment in the Dutch war of independence, was brought to life by a historical reenactment group to mark the 395th anniversary of the event, and the Spanish painter’s 421st birthday. https://t.co/ngameAsiIr

— Jaan Pill (@JaanPill) June 7, 2020