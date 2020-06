Ο Άντονι Τζόσουα μπροστάρης και με πατερίτσες σε διαδήλωση για τον Φλόιντ (pic & vid)

Οι διαδηλώσεις στήριξης του «Black Lives Matter» με αφρομή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έχουν επεκταθεί από τη Μινεσότα σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως. Μετά και την Αθήνα, χιλιάδες Άγγλοι πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους του Γουότφορντ για μια ειρηνική πορεία, στην οποία πρωτοστάτησε ο μποξέρ-σύμβολο Άντονι Τζόσουα.

Ο 30χρονος πυγμάχος έδωσε το παρόν στη διαδήλωση της γενέτειράς του και μάλιστα με πατερίτσες λόγω τραυματισμού στο πόδι, ο οποίος όμως όπως δήλωσε ο ίδιος δεν θα μπορούσε να τον αποτρέψει από το να παρευρεθεί και να υποστηρίξει το κίνημα.

Φορώντας το μπλουζάκι του Black Lives Matter, ο Τζόσουσα στο πλαίσιο της ηγετικής δράσης του πήρε ουκ ολίγες το μικρόφωνο και έστειλε τα δικά του συνθήματα με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν στις ΗΠΑ, ενώ ακόμη και με τις πατερίτσες απαθανατίστηκε πάνω σε σκούτερ για να μετακινηθεί πιο εύκολα στην «πρώτη γραμμή» των διαδηλωτών.

Loving what Anthony Joshua is doing in Watford today...

— Michael Morgan (@mikewhoatv) June 6, 2020