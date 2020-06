Πιτσιρικάδες σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι για να σώσουν ηλικιωμένο από φλεγόμενο σπίτι (vid)

Βγαλμένη από ταινία η διάσωση ενός ηλικιωμένου σε πολυκατοικία του Παρισιού!

Το σπίτι του εν λόγω κυρίου έχει πιάσει φωτιά και απλοί νεαροί πολίτες συνεργάζονται και με αυταπάρνηση τον σώζουν από τις φλόγες!

Ο κύριος, όπως μπορείτε να δείτε, με το ζόρι ανασαίνει, ενώ η φωτιά τον πλησιάζει. Οι πολίτες, με αστραπιαίες κινήσεις, σκαρφαλώνουν στο κτίριο, τον πιάνουν και τον μεταφέρουν με ασφάλεια στο διπλανό μπαλκόνι.

These guys are real heroes! | Old man rescued from burning building in #Paris pic.twitter.com/DhpAcrp4uj

— RT (@RT_com) June 4, 2020