Κορονοϊός: Έντονη ανησυχία για τις φυλές του Αμαζονίου, εξαπλασιάστηκαν οι θάνατοι σε ένα μήνα (vid)

Πολλοί επιδημιολόγοι ήλπιζαν ότι οι απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες ζουν οι φυλές των ιθαγενών του Αμαζονίου στη Βραζιλία, θα τους προστάτευαν από την πανδημία του κορονοϊού, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Μέσα σε ένα μήνα οι θάνατοι σχεδόν εξαπλασιάστηκαν, καθώς από 28 στα τέλη του Απριλίου, την 1η Ιουνίου οι θάνατοι έφτασαν τους 182, σύμφωνα με την οργάνωση Articulation of Brazil’s Indigenous Peoples (APIB).

Στο χωριό Σορορό, στην νοτιοανατολική επαρχεία Παρά, ο ιθαγενής Ιταμαρέ Σουρουί είπε ότι ένας ηλικιωμένος, πέθανε και αρκετοί αισθάνονται άρρωστοι, αλλά η κυβέρνηση δεν παρέχει τεστ για να επιβεβαιωθεί εάν έχουν ασθενήσει από κορονοϊό.

«Ζαλίζομαι, έχω πυρετό και πόνους στο στομάχι. Πολλοί στο χωριό είναι άρρωστοι και δεν έχουμε καμία βοήθεια», δήλωσε καθώς το χωριό θρηνεί το χαμό του γηραιότερου μέλους της, του παραμυθά, Γουαρίνι Σορουί που πέθανε την Πέμπτη από πνευμονία.

Τα επίσημα στοιχεία που δίνονται από τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση αναφέρουν ότι αριθμός των νεκρών είναι 59, καθώς μετρώνται μόνο όσοι καταγράφονται σε περιοχές ιθαγενών και δεν αφορούν τους ιθαγενείς που έχουν μετοικίσει σε πόλεις.

Οι αριθμοί μπορεί να είναι μικροί σε σχέση με την υπόλοιπη Βραζιλία που αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη χώρα που έχει πληγεί τόσο πολύ από τον νέο κορονοϊό, ωστόσο είναι ενδεικτικά, αφού σύμφωνα με τους ειδικούς δείχνουν το πλήγμα που μπορεί να επιφέρει στις συγκεκριμένες κοινότητες, οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν καν στοιχειώδη ιατρική υποδομή και εξοπλισμό.

