Μια -ομολογουμένως- ανατριχιαστική ακτινογραφία δείχνει τους τραυματισμούς που υπέστη ένας άντρας 60 ετών όταν μαχαιρώθηκε στο κεφάλι.

Ο 60χρονος προσπάθησε να σταματήσει έναν καυγά για μια μηχανή στην πόλη Getxo, στη βόρεια ισπανική περιοχή της επαρχίας των Βάσκων.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το περιστατικό συνέβη την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 5.30μμ όταν δύο άντρες άρχισαν να διαφωνούν για το ποιος ήταν ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα, το θύμα, που εργάζεται ως υδραυλικός, πλησίασε τους δυο άνδρες και προσπάθησε να τους χωρίσει.

Τότε ο ένας τον μαχαίρωσε στο κεφάλι και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή

Ο 36χρονος επιτιθέμενος συνελήφθη αργότερα και κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας.

Αμέσως έφθασε στο νοσοκομείο ασθενοφόρο και οι διασώστες αποφάσισαν να μην πειράξουν το μαχαίρι μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί η έκταση του τραύματος.

Όπως φαίνεται στην ακτινογραφία, η λεπίδα του μαχαιριού είναι βαθιά μέσα στο κρανίο του.

X-Ray shows knife stuck in 60-year-old have-a-go hero's head after row over bike https://t.co/hZJHohXPUV pic.twitter.com/nmNHquibmF

— Daily Star (@dailystar) June 4, 2020