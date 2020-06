Απάνθρωπο: Έγκυος ελέφαντας πέθανε επειδή έφαγε ανανά γεμισμένο με κροτίδες (pics)

Ένας 15χρονος θηλυκός ελέφαντας, που ήταν έγκυος πέθανε επειδή έφαγε ανανά στον οποίο κάποιος είχε βάλει μέσα κροτίδες.

Το ζώο θεωρείται ότι περιπλανήθηκε σε ένα χωριό στο δάσος Silent Valley της Κεράλα στη νότια Ινδία αναζητώντας φαγητό. Έτσι βρήκε τον ανανά και τον έφαγε.

Article 51-A (g) of the Indian Constitution says that it shall be duty of every citizen of India to have compassion for living creatures. The pregnant elephant in pic was killed in human- wildlife conflict.Action has already been initiated. But where lies our duty? N humanity?? pic.twitter.com/V1ufNt3HfN

— Kerala Forest Department (@ForestKerala) June 3, 2020