Τραγωδία: Δύο αδέλφια 6 και 7 ετών σκοτώθηκαν με το αυτοκίνητο που οδηγούσαν (pics)

Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά με διάφορους πιτσιρικάδες που έπαιρναν κρυφά τα αυτοκίνητα των γονιών του και ξεχύνονταν στους δρόμους. Από θαύμα είχαν γλιτώσει και δεν είχε υπάρξει ατύχημα, όμως το... κακό τελικά έγινε.

Δύο αδέλφια ηλικίας 6 και 7 ετών λοιπόν, βρήκαν τραγικό θάνατο την Παρασκευή στο Μιζούρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο μεγαλύτερος εκ των δύο βγήκε εκτός ελέγχου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των περιπολιών των αυτοκινητόδρομων του Μιζούρι, Andy Bell, τα δύο παιδιά ήταν με τον παππού και την γιαγιά τους στο σπίτι και τους μπήκε η ιδέα να πάρουν το αυτοκίνητό τους.

Κατάφεραν να πάρουν κρυφά τα κλειδιά, μπήκαν μέσα στο Ι.Χ και με τον 7χρονο στο τιμόνι, ξεκίνησαν την μοιραία βόλτα.

Στις 16:20 το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας, χτύπησε το έδαφος και εκτινάχθηκε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στις προστατευτικές μπάρες. Αμέσως μετά ξαναχτύπησε στο έδαφος και βρέθηκε για δεύτερη φορά στον αέρα, πριν βρει σε κάτι καλώδια, ντελαπάρει και σταματήσει, πέφτοντας πάνω σε ένα δέντρο.

Από τη σύγκρουση το όχημα πήρε φωτιά και τα δύο παιδιά δεν μπόρεσαν να βγουν ζωντανά από εκεί.

MSHP investigating double fatality accident at Blue Mills and Miller (unincorporated area of Jackson County) involving two children. MSHP will provide updates. @JCSheriffOffice @JacksonCountyMO pic.twitter.com/L0DNEHkYnz

— Darryl Forte' (@sheriffforte) May 30, 2020