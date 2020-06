Σοκαριστικό video αστυνομικής βίας: Taser, σπασμένα παράθυρα, σκασμένα λάστιχα και ξύλο σε ζευγάρι (vid)

Σοκαριστικό. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος το video από την Ατλάντα και έχει γίνει viral τις τελευταίες, με τον εφιάλτη που έζησε και μάλλον ζει ακόμα ένα ζευγάρι μαύρων...

Όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, ένας νεαρός άνδρας και μία κοπέλα βρίσκονται μέσα στο όχημά τους, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι που να δείχνει οτι αποτελούν απειλή.

Από το όχημα μάλιστα που βρίσκεται μπροστά τους, μία γυναίκα που είναι στην θέση του συνοδηγού χαιρετάει χαμογελαστή την κάμερα, όμως εκείνη τη στιγμή κάνουν την εμφάνισή τους οι αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας από το ζευγάρι να κατέβει από το αυτοκίνητο.

Η κοπέλα αρχίζει και πανικοβάλλεται, βλέποντας να χτυπάνε το τζάμι του οδηγου που είναι δίπλα της για να το σπάσουν, ενώ κάνουν την εμφάνισή τους και άλλοι αστυνομικοί, με έναν από αυτούς να σκάει το ένα λάστιχο.

Ανοίγουν την πόρτα του συνοδηγού, τραβούν την κοπέλα έξω και πυροβολούν με όπλο ρεύματος τον οδηγό, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Μάλιστα, ενώ δεν μπορεί να αντιδράσει λόγω του ρεύματος, τον βγάζουν βίαια έξω από το όχημα και τον ξυλοκοπούν.

WHAT THE FUCK AM I WATCHING RIGHT NOW?!? pic.twitter.com/S11ZcHaub9

— Elon James White wears a Mask (@elonjames) June 1, 2020