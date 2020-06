Δολοφονία Φλόιντ: Ανεξάρτητο ιατροδικαστικό πόρισμα έδειξε ότι πέθανε από ασφυξία (pic)

Η Dr. Allecia M. Wilson του Πανεπιστημίου του Michigan και ο Michael Baden, πρώην ιατρός της Νέας Υόρκης, προσελήφθησαν από την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της αιτίας του θανάτου του Τζόρτζ Φλόιντ.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Αφροαμερικανός πέθανε από «ασφυξία λόγω συμπίεσης του λαιμού».​

«Η διαρκής πίεση στη δεξιά πλευρά της καρωτίδας αρτηρίας του Φλόιντ εμπόδισε τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και το βάρος στην πλάτη του εμπόδισε την ικανότητά του να αναπνέει», δήλωσε δικηγόρος της οικογένειας του Φλόιντ τη Δευτέρα (1/6) , μετά την έκθεση της αυτοψίας.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως αυτά τα ευρήματα διαφέρουν από εκείνα του Hennepin County.

Συγκεκριμένα στην προηγούμενη έκθεση τονιζόταν ότι «δεν υπάρχουν φυσικά ευρήματα που να υποστηρίζουν τη διάγνωση τραυματικής ασφυξίας ή στραγγαλισμού».

Breaking News: George Floyd’s family lawyer said a private autopsy found his death was homicide from asphyxia and loss of blood flow, challenging an official report https://t.co/z3JJAXwMW8 pic.twitter.com/a7NV32t3jX

— The New York Times (@nytimes) June 1, 2020