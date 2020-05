Στη δημοσιότητα το τελευταίο γνωστό βίντεο με τίγρη της Τασμανίας, που εξαφανίστηκε το 1936 (pics & vid)

Ένα ιστορικό βίντεο ντοκουμέντο με πλάνα μιας θυλακίνης, ενός ζώου που συνήθως αναφέρεται ως τίγρης της Τασμανίας, έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αρχείο Κινηματογράφου και Ήχου της Αυστραλίας και κάνει τον γύρο του κόσμου.

Πρόκειται για το τελευταίο γνωστό βίντεο αυτής της θρυλικής τίγρης, η οποία εξαφανίστηκε το 1936, με τον θάνατο του τελευταίου ατόμου του είδους.

Το βίντεο ήταν μέρος ενός οδοιπορικού με τίτλο ''Tasmania the Wonderland'' και γυρίστηκε το 1935, ενώ τον Δεκέμβριο του 1933 είχε γυριστεί ακόμη ένα.

Όπως τονίζει το Εθνικό Αρχείο Κινηματογράφου και Ήχου της Αυστραλίας, υπάρχουν λιγότερα από 12 κλιπ με θυλακίνη και όλα γυρίστηκαν είτε στον ζωολογικό κήπο Beaumaris στο Χόμπαρτ της Τασμανίας ή στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου στην Αγγλία.

Συνολικά πρόκειται για περίπου τρία λεπτά ασπρόμαυρων πλάνων και το κλιπ που κυκλοφόρησε προσθέτει ακόμα 21 δευτερόλεπτα στο αρχείο για την τίγρη της Τασμανίας.

Όπως αναφέρει η wikipedia, η θυλακίνη ζούσε στην ηπειρωτική Αυστραλία, την Τασμανία, και τη Νέα Γουινέα. Ήταν το τελευταίο μέλος της οικογενείας των Θυλακινιδών (Thylacinidae), ενώ δείγματα άλλων μελών της οικογενείας αυτής έχουν βρεθεί σε απολιθώματα που χρονολογούνται έως και από την πρώιμη Μειόκαινο εποχή.

Το συγκεκριμένο είδος είχε γίνει εξαιρετικά σπάνιο ή είχε εξαφανιστεί εντελώς στην ηπειρωτική Αυστραλία πριν τον βρετανικό εποικισμό της ηπείρου, αλλά κατάφερε να επιζήσει στο νησί της Τασμανίας μαζί με τα άλλα ενδημικά είδη, συμπεριλαμβανομένου του διαβόλου της Τασμανίας. Το εντατικό κυνήγι το οποίο ενθαρρυνόταν και από επικηρύξεις για τη θανάτωση των ζώων αυτών, θεωρείται γενικά πως είναι υπεύθυνο για την εξαφάνιση του, αλλά πιθανώς να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συντέλεσαν στην εξαφάνιση του, όπως η εισαγωγή σκύλων από τους Βρετανούς αποίκους, και η γενικότερη ανθρώπινη παρουσία στον βιότοπό του.

Τα διαθέσιμα στοιχεία από την εποχή που μελετήθηκε το ζώο αυτό αναφέρουν πως ήταν ένα σχετικά ντροπαλό, νυκτόβιο πλάσμα, με μέγεθος περίπου όσο ενός μεσαίου/μεγάλου σκύλου. Η ουρά του ήταν δύσκαμπτη, διέθετε μάρσιπο, αρκετά παρόμοιου με του καγκουρό -ο οποίος όμως εμφανιζόταν και στα αρσενικά πέρα από τα θηλυκά-, και είχε μια σειρά από σκούρες λωρίδες στο πίσω μέρος του σώματός του, που θύμιζαν τις λωρίδες της τίγρης.

Για αυτό, άλλωστε και έγινε γνωστό ως τίγρης της Τασμανίας.

A rediscovered black & white video clip is the last-known footage of the thylacine, aka the Tasmanian tiger, that was recorded before the marsupial went extinct in 1936. Thylacines were once common in Tasmania, but their numbers plummeted after Europeans settled there in 1803. pic.twitter.com/k4xRStwfED

— Jenna (@JennaExplorer) May 31, 2020