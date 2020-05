ΗΠΑ: Μέλη του Reuters τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες ενώ κάλυπταν τις διαδηλώσεις (pic & vids)

Δύο μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου του Reuters τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια επεισοδίων στην Μινεάπολη χθες Σάββατο (30/5).

Συγκεκριμένα τραυματίστηκα από σφαίρες καλυμμένες από καουτσούκ την ώρα που κάλυπταν τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει στην αμερικανική πόλη μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα) όταν τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Μινεάπολις. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει ένα πλήθος περίπου 500 ανθρώπων στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε ο εικονολήπτης Χούλιο- Σέζαρ Τσάβες, ένας αστυνομικός σημαδεύει απευθείας εναντίον του, την ώρα που η αστυνομία κάνει εκτεταμένη χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

«Ένας αστυνομικός τον οποίο τραβώ με την κάμερα στρέφεται προς το μέρος μου και με σημαδεύει με το όπλο του που ρίχνει πλαστικές σφαίρες», δήλωσε ο Τσάβες.

Just been detained and searched by #Minneapolis Police. They cuffed my cameraman and our security but were respectful and have now let us go @9NewsAUS pic.twitter.com/8ZYDk0D8gq — Tim Arvier (@TimArvier9) May 31, 2020

Λίγα λεπτά αργότερα τόσο ο Τσάβες όσο και ο Ρόντνεϊ Σιούαρντ, σύμβουλος ασφαλείας του Reuters, τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες όταν βρίσκονταν σε ένα κοντινό βενζινάδικο όπου αναζήτησαν καταφύγιο .

Στο βίντεο που τράβηξε ο Τσάβες την ώρα που έτρεχαν για να βρουν ένα ασφαλές σημείο ακούγονται πυροβολισμοί και ο Σιούαρντ φωνάζει «με χτύπησαν στο πρόσωπο με πλαστική σφαίρα».

Αργότερα φαίνεται ο Σιούαρντ να λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες για ένα βαθύ τραύμα κάτω από το αριστερό του μάτι. Και οι δύο άνδρες φέρουν τραύματα στα χέρια τους, ενώ ο Τσάβες έχει χτυπηθεί και στον σβέρκο.

Tonight I was shot in the arm and the back of my neck with rubber bullets in the middle of covering the Minneapolis protests. My security advisor was shot in the face; his gas mask protected him. Here’s what happened: https://t.co/fwwVLAxFIY Here’s what it looks like: pic.twitter.com/UwSBqpHv5N — Julio-César Chávez (@JulioCesrChavez) May 31, 2020

Οι δύο άνδρες ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν δημοσιογράφοι: Ο Τσάβες κρατούσε κάμερα και φορούσε τη δημοσιογραφική του ταυτότητα στον λαιμό, ενώ ο Σιούαρντ φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο με τη λέξη “Press” πάνω του.

My security advisor and I were shot with rubber bullets tonight. He had PRESS labeled clearly and visibly on his bulletproof vest Before being shot, at a separate incident, I was directly aimed at. I took cover https://t.co/HYYwN4Pkka pic.twitter.com/6HwxXiyWQ1 — Julio-César Chávez (@JulioCesrChavez) May 31, 2020

Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό επίθεσης εναντίον δημοσιογράφων που καταγράφουν τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει μετά τον φόνο του Φλόιντ.

Ένας μαύρος δημοσιογράφος του CNN συνελήφθη ζωντανά στον αέρα την ώρα που κάλυπτε τις κινητοποιήσεις στη Μινεάπολις την Παρασκευή.

Επίσης την Παρασκευή στο Λούισβιλ του Κεντάκι μία δημοσιογράφος τηλεοπτικού δικτύου φώναξε «με πυροβολούν» την ώρα που φαίνεται μπροστά στην κάμερα να δέχεται πυρά από πιστόλι πιπεριού. Η αστυνομία του Λούισβιλ ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.

Η Επιτροπή Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου ανακοίνωσε, σύμφωνα με τους New York Times, ότι στη διάρκεια των τελευταίων ημέρων έχει λάβει περίπου 10 καταγγελίες που αφορούν δημοσιογράφους, οι οποίες ποικίλουν από απειλές ως επιθέσεις.