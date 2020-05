Οικογένεια ζητάει την ψήφο μας για το επόμενο χρώμα του σπιτιού της (pics)

Μια οικογένεια στις ΗΠΑ φαίνεται πως ζοριζόταν να αποφασίσει τι χρώμα να βάψει την πρόσοψη του σπιτιού της, οπότε είπε να κάνει κάτι δραστικό -και πρωτότυπο.

Επειδή το βάψιμο του σπιτιού συνέπεσε με μία εργασία που έπρεπε να κάνει για το σχολείο πάνω στην τεκμηρίωση δεδομένων ένα από τα νεότερα μέλη της, η Grace, η οικογένεια Landreth, από το Πόρτλαντ των ΗΠΑ, «έτρεξε» μια διαδικτυακή ψηφοφορία, ζητώντας από τους γείτονες να ψηφίσουν εκείνοι τι προτιμούν, διαλέγοντας ανάμεσα σε πέντε χρώματα.

«Δεν θέλουμε να γίνουμε αυτοί οι γείτονες που έχουν αυτό το φανταχτερό, άσχημο σπίτι που βλέπουν όλοι κάθε μέρα», δήλωσε ο Brian Landreth στο KGW8. «Θεωρήσαμε καλύτερο να ρωτήσουμε τους γείτονές μας ποιο χρώμα προτιμούν».

Αυτό, όμως, που συνέβη, δεν το περίμεναν με τίποτα...

Η ψηφοφορία -άτιμο ίντερνετ- έγινε γρήγορα viral και ενώ η οικογένεια ευελπιστούσε σε μερικές ψήφους, μέχρι και πρόσφατα είχαν λάβει περισσότερες από 70.000 απαντήσεις από πολλές χώρες του κόσμου!

Προλάβατε! Η ψηφοφορία κλείνει την 1η Ιουνίου.

My neighbor is crowdsourcing their next house color: pic.twitter.com/WH06RmjWd2

— michal Naka (@michalnaka) May 25, 2020