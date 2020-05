Οι αρχαίοι Εβραίοι ιερείς έκαιγαν χασίς για να «ανεβαίνουν» οι πιστοί (pics)

Οι αρχαίοι Εβραίοι ιερείς φαίνεται πως στις θρησκευτικές τελετουργίες, πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, έκαιγαν κάνναβη , προκειμένου οι πιστοί να επηρεάζονται από τις ψυχοδραστικές ενώσεις του ναρκωτικού και να «ανεβαίνουν», όπως τονίζεται σε έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University!

Οι αρχαιολόγοι κατέληξαν στο παραπάνω συμπέρασμα, όταν βρήκαν υπολείμματα από «αρχαία» κάνναβη, αλλά και από λιβάνι, σε έναν από τους βωμούς του ναού στο Τελ Αράντ, στην έρημο Νεγκέβ.

Το εντυπωσιακό είναι πως ούτε η κάνναβη ούτε το λιβάνι καλλιεργούνταν στην Εγγύς Ανατολή τότε, οπότε πρέπει να εισάγονταν από πολύ μακριά και το κόστος τους να ήταν πραγματικά μεγάλο.

«Θα μπορούσαν να καίνε φασκόμηλο»

«Αν ήθελαν απλά να μυρίζει ωραία ο ναός, θα μπορούσαν να καίνε φασκόμηλο, το οποίο έβγαινε στην περιοχή της Ιερουσαλήμ», λέει στην εφημερίδα Haaretz ο Εράν Αρί, εκ των συγγραφέων της έρευνας και αρχαιολόγος.

«Η εισαγωγή κάνναβης και λιβανιού ήταν μια μεγάλη επένδυση που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από μια απομονωμένη ομάδα νομάδων, απαιτούσε στήριξη από μια ισχυρή κρατική οντότητα», συνέχισε ο επιστήμονας.

Είναι η πρώτη φορά, πάντως, που εντοπίζεται κάνναβη στην «αρχαία» Εγγύς Ανατολή, αλλά η καύση της δεν πρέπει να ήταν μόνο τοπικό έθιμο, καθώς φαίνεται πως και οι ιερείς στην Ιερουσαλήμ, αλλά και την υπόλοιπη Ιουδαία, έκαναν ανάλογη χρήση της ναρκωτικής ουσίας.

Γιατί δεν αναφέρεται στη Βίβλο

Αν αναρωτιέστε γιατί η κάνναβη δεν αναφέρεται στη Βίβλο, πιθανότατα επειδή:

είτε η χρήση της σταμάτησε πριν τη συγγραφή της

είτε αναφέρεται στο κείμενο, αλλά με κάποιο άλλο όνομα...

