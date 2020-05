Ο Φλόιντ και ο αστυνομικός που τον έπνιξε με το γόνατο δούλευαν σεκιούριτι στο ίδιο κλαμπ! (pics)

Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έχει πυροδοτήσει βίαιες συγκρούσεις στη Μινεάπολη, ενώ οδήγησε στην απόλυση του αστυνομικού Ντέρεκ Τσάβιν, καθώς και άλλων τριών, που συμμετείχαν στο φριχτό περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο.

Ο Τσάβιν, συγκεκριμένα, είναι ο αστυνομικός που εμφανίζεται να πατάει τον λαιμό του Αφροαμερικανού με το γόνατο στην άσφαλτο και να τον πνίγει.

Θύτης και θύμα, ωστόσο, ενδέχεται να γνωρίζονταν! Δεν ξέρουμε πόσο καλά ή αν έλεγαν απλά ένα «γεια», αλλά σύμφωνα με την πρώην ιδιοκτήτρια του κέντρου El Nuevo Rodeo, και οι δύο άνδρες εργάζονταν ως σεκιούριτι στο μαγαζί την ίδια χρονική περίοδο, πριν από μερικούς μήνες!

Η Μάγια Σανταμαριά, η οποία πρόσφατα πούλησε το κλαμπ, είπε στο KSTP-TV: «Ο Τσάβιν εργαζόταν ως σεκιούριτι όταν ήταν εκτός υπηρεσίας σχεδόν και τα 17 χρόνια που ήμασταν ανοιχτοί». Αποκάλυψε, λοιπόν, ότι και ο Φλόιντ δούλεψε μέσα στο μαγαζί ως σεκιούριτι, ενώ ο αστυνομικός εργαζόταν έξω από το κλαμπ.

Η Μάγια παραδέχεται ότι δεν ξέρει αν ο ένας γνώριζε τον άλλον, καθώς η επιχείρηση απασχολούσε δύο δωδεκάδες φύλακες ασφαλείας -αλλά σίγουρα θα υπήρχαν περιπτώσεις όπου εργάζονταν την ίδια νύχτα, όπως λέει. Ισχυρίζεται, εξάλλου, ότι ο Τσάβιν συχνά αντιδρούσε υπερβολικά και χρησιμοποιούσε σπρέι πιπεριού σε ανθρώπους, λέγοντας «ήταν ανασφαλής και φαινόταν φοβισμένος».

«Όταν υπήρχε μια αντιπαράθεση, πάντα κατέληγε στο να βγάλει το σπρέι πιπεριού, ψεκάζοντάς τους όλους αμέσως, ακόμα και αν ένιωθα ότι ήταν αδικαιολόγητη αυτή του η κίνηση», είπε η Μάγια.

Προσθέτει, δε, πως το περιστατικό της Δευτέρας θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν αναγνώριζε ο ένας τον άλλον. «Μακάρι να είχε πει ''Γεια σου, φίλε, εσύ και εγώ συνεργαστήκαμε στο μαγαζί της Μάγια. Με θυμάσαι;''»...

