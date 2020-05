Χάος στη Μινεάπολις: Ένας νεκρός κοντά στο σημείο των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Φλόιντ (vids)

«Φλέγεται» η Μινεάπολις στις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζωρτζ Φλόιντ καθώς στις διαδηλώσεις που διήρκεσαν όλο το βράδυ, υπήρξαν αναφορές για φωτιές και λεηλασίες σε όλη την πόλη, ενώ ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης η αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας πέθανε από πυροβολισμούς κοντά στο σημείο των διαδηλώσεων και ένας ακόμα συνελήφθη για το συμβάν.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τη φύση του συμβάντος.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Φρουράς αφού οι διαδηλώσεις για το μαρτυρικό θάνατο του Τζωρτζ Φλόινντ έχουν βγει εκτός ελέγχου.

«Δεν μπορώ να ρισκάρω την ασφάλεια αθώων ανθρώπων και αυτό είναι, αυτό στο οποίο είμαι αφοσιωμένος. Μπορούμε να έχουμε και τα δύο πράγματα. Μπορούμε να έχουμε ειρηνικές διαδηλώσεις, αλλά επίσης και να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια όλων των κατοίκων της πόλης», δήλωσε ο Φρέι.

Building engulfed in flames as riots erupt in Minneapolis following the death in police custody of George Floyd. https://t.co/5MVr8yQIO0 pic.twitter.com/I1zsXRecBX — ABC News (@ABC) May 28, 2020

#JusticeForGeorgeFloyd Thousands Of Protester Took To The Streets Of Minneapolis To Call For Justice For George Floyd, An African American Man Who Was Murdered By A Racist Cop In Uniform. pic.twitter.com/s7lWEjRP8L — Street Talk LDN (@StreetTalkLDN) May 27, 2020

Τη δεύτερη μέρα των διαδηλώσεων που διήρκεσαν όλη τη νύχτα κοντά στην περιοχή του θανάτου του Τζωρτζ Φλόιντ από ειρηνικές έγιναν βίαιες και η κατάσταση έγινε «εξαιρετικά επικίνδυνη», σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας, Τιμ Γολτς.

Πολλές φωτιές μπήκαν σε όλη την πόλη, ενώ λεηλατήθηκαν και επιχειρήσεις. Το πλήθος που έφτασε τις χιλιάδες μεγάλωνε καθώς έπεφτε η νύχτα και η διαδήλωση εκτραχύνθηκε σε επεισόδια έξω από το αστυνομικό τμήμα, όπου αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Protests in Minneapolis erupted into violence and looting, in a second day of rage over the police killing of a black man named George Floyd https://t.co/E704P4oefU pic.twitter.com/5rZaB2xOhQ — Reuters (@Reuters) May 28, 2020

Η αστυνομία, κάποια μέλη της οποίας έλαβαν θέση στις στέγες γειτονικών κτιρίων, έκανε χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά, το οποίο απάντησε ρίχνοντας πέτρες, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι έριχναν τα κάνιστρα των δακρυγόνων πίσω στους αστυνομικούς.

Στα βίντεο από διάφορα δίκτυα διακρίνονται αρκετά κτήρια να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες και καταστήματα να έχουν υποστεί φθορές.

In Minneapolis, where George Floyd was killed Monday, a community reels from a second night of protests, marked by looting and buildings on fire as protesters clashed with police. @OmarJimenez reports https://t.co/bBNRgGwgJm pic.twitter.com/Al46RFtu3W — New Day (@NewDay) May 28, 2020

Πέραν του θανάτου από τον πυροβολισμό δεν υπήρξε κάποιος άλλος τραυματισμός και δεν υπήρξαν άλλες συλλήψεις, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας της Μινεάπολις του πρωί της Πέμπτης.

Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Στο Λος Άντζελες εκατοντάδες διαμαρτυρήθηκαν για το θάνατο του Φλόιντ και μερικοί εξ αυτών επιτέθηκαν σε ένα περιπολικό της υπηρεσίας των αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια.

Στο Μέμφις και στο Τενεσί η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και τουλάχιστον δύο άνθρωποι συνελήφθησαν.

Ελεύθεροι οι τέσσερις αστυνομικοί

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα, αλλά παραμένουν ελεύθεροι όσο παραμένει ανοικτή η έρευνα. Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ ζήτησε χθες να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον τους.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι ζήτησε από τους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη εναντίον του λευκού αστυνομικού που φαίνεται να κρατά με τη βία τον Φλόιντ στο έδαφος.

Το βίντεο της σύλληψης του Φλόιντ, το οποίο τράβηξε περαστικός, δείχνει έναν αστυνομικό να τον ακινητοποιεί στο έδαφος και να κρατά επί αρκετά λεπτά το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

Ο Φλόιντ ακούγεται να λέει: «δεν μπορώ να αναπνεύσω», όμως ο λευκός αστυνομικός του απαντά να παραμείνει ήρεμος. Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατά σε απόσταση τους περαστικούς που έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ ο Φλόιντ παύει να κινείται και μοιάζει να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Πηγή: Reader.gr