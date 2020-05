Ορχήστρα έχει εγκλωβιστεί σε «στοιχειωμένο» κάστρο περικυκλωμένο από λύκους (pics)

Τουρίστες που δεν είχαν αρκετά γρήγορα αντανακλαστικά -ή δεν είχαν τα χρήματα για να βγάλουν νέα εισιτήρια και να επιστρέψουν στις χώρες τους- βρέθηκαν τον Μάρτιο εξαιτίας του lockdown για τον κορονοϊό εγκλωβισμένοι σε ξένους τόπους.

Κανένας από αυτούς, όμως, δεν ήταν τόσο άτυχος όσο τα μέλη μιας ορχήστρας από τη Βολιβία, που ταξίδεψαν στη Γερμανία για να παίξουν, αρχικά, σε ένα κάστρο, και εκεί ζουν 75 μέρες τώρα!

Ακούγεται σαν πλοκή παραμυθιού -ή σαν κάποιο επεισόδιο του Scooby Doo- αλλά είναι μια αληθινή ιστορία, που ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου και συνεχίζεται, όπως αναφέρει το BBC.

Η εν λόγω ορχήστρα έφτασε στη Γερμανία στις 10 Μαρτίου για μια περιοδεία δύο εβδομάδων σε διάφορους συναυλιακούς χώρους στην ανατολική πλευρά της χώρας. Λίγο μετά την άφιξή της, ωστόσο, το Βερολίνο επέβαλε απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 1.000 ατόμων ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού και οι συναυλίες της ορχήστρας ακυρώθηκαν.

Τα μέλη της προσπάθησαν να επιστρέψουν στη Βολιβία, και μάλιστα το γερμανικό γραφείο εξωτερικών υποθέσεων και η πρεσβεία της Βολιβίας κράτησαν θέσεις σε μία από τις τελευταίες πτήσεις από τη Γερμανία, που πήγαινε στο Περού. Αλλά αμέσως μετά τους είπαν ότι το αεροπλάνο δεν θα επιτρεπόταν να προσγειωθεί στη Λίμα, οπότε δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν.

Λίγο αργότερα, επιβλήθηκε πλήρες lockdown στη Γερμανία, και έτσι, οι μουσικοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν και έφηβοι 17 χρονών, εγκλωβίστηκαν στη χώρα και μάλιστα, στο κάστρο όπου ήταν να δώσουν την πρώτη τους συναυλία. Ένα κάστρο, όμως, βγαλμένο από ταινία τρόμου!

Πρόκειται για το παλάτι Rheinsberg, που χτίστηκε πριν από 600 χρόνια και βρίσκεται περίπου δύο ώρες βόρεια του Βερολίνου. Ανάμεσα στους... ένοικους του ήταν και ο Φρειδερίκος ο Μέγας! Τα μέλη της ορχήστρας, λοιπόν, είπαν στο BBC ότι αισθάνονται το φάντασμα του Φρειδερίκου να κινείται στους τεράστιους διαδρόμους και ότι γενικά η έπαυλή μοιάζει στοιχειωμένη. Στο δάσος, δε, που κυκλώνει το παλάτι, ζουν τουλάχιστον δώδεκα αγέλες λύκων και τα βράδια τα ουρλιαχτά τους ανατριχιάζουν τα μέλη της βολιβιανής ορχήστρας, που βρίσκονται... δίπλα!

«Συνήθως δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα, αλλά πραγματικά νιώθουμε σαν να υπάρχουν φαντάσματα» είπε ο 20χρονος Camed Martela.

Το κόστος διαμονής στο συγκεκριμένο παλάτι, στο οποίο γίνονται και συναυλίες, φτάνει τις 40.000 ευρώ τον μήνα και το φεστιβάλ που είχε καλέσει την ορχήστρα στη Γερμανία πρέπει να έχει... ξεπαραδιαστεί πια, αφού πληρώνει, φυσικά και το φαγητό της και γενικά όλα τα έξοδά της.

Θα πρέπει, ωστόσο, να κάνει υπομονή λίγες μέρες ακόμη, καθώς έχει προγραμματιστεί πτήση για τους μουσικούς, που θα τους μεταφέρει πίσω στη χώρα τους, για τις αρχές Ιουνίου.

