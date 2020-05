Καλλιτέχνης στο Σικάγο γεμίζει με ψηφιδωτά τις λακκούβες της πόλης (pics)

Η πανδημία της Covid-19 υπήρξε ένας ανώμαλος δρόμος για πολλούς στο Σικάγο, ωστόσο οι κάτοικοι της «Πόλης των Ανέμων» μπορούν να ευχαριστήσουν με την ψυχή τους τον καλλιτέχνη ψηφιδωτών Τζιμ Μπέιτσορ, γιατί πραγματικά «έστρωσε» τον δρόμο, γεμίζοντας τέσσερις τρύπες στο οδόστρωμα με έργα της «τέχνης της λακκούβας», όπως την ονομάζει.

Σε έναν παράδρομο κοντά στο εμβληματικό τζαζ κλαμπ Green Mill στο προάστιο Άπταουν, ο Μπέιτσορ δημιούργησε τέσσερα ψηφιδωτά από γυαλί και μάρμαρο μέσα στους μικρούς κρατήρες στο πεζοδρόμιο.

Οι πολύχρωμες δημιουργίες, που αστράφτουν στο φως του ήλιου, εμπνέονται από τα σύμβολα της καθημερινής εμπειρίας της πόλης που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Υπάρχουν ψηφιδωτά που απεικονίζουν ένα κουτί μπύρας Old Style, μία από τις κλασικές μάρκες του Σικάγου, ένα ρολό χαρτιού τουαλέτας και ένα μπουκάλι απολυμαντικό χεριών, όπως και την κόκκινη αστερόεσσα σημαία του Σικάγου, αποτίοντας φόρο τιμής στην πόλη που έχει καταγράψει 1.830 θανάτους από τον κορονοϊό.

«Είναι ένα ψήγμα απροσδόκητης χαράς... ένα απροσδόκητο χαμόγελο. Βρίσκουμε λίγο χιούμορ σε καιρούς που δεν είναι αστείοι και μια αγκωνιά στα πλευρά ημών των ανθρώπων για τα ευτράπελα που συνεχίζονται», τόνισε ο ίδιος.

Οι κάτοικοι του Σικάγου είναι πολύ εξοικειωμένοι με τις λακκούβες σε δρόμους και πεζοδρόμια και ο Μπέιτσορ τοποθετεί τα μωσαϊκά ψηφιδωτά του σε αυτές από το 2013, αφότου εμπνεύσθηκε την τεχνική λόγω ενός «επίμονου» κρατήρα μπροστά από το σπίτι του στο Νόργουεστ Σάιντ.

«Όλοι μπορούν να ταυτισθούν με τις λακκούβες. Δεν έχει σημασία αν είστε πλούσιοι, φτωχοί, νέοι ή ηλικιωμένοι... όλοι τις μισούν», πρόσθεσε.

Ο Μπέιτσορ εγκατέστησε εν μέσω της πανδημίας τα ψηφιδωτά του, διαμέτρου 0,61 μ., πριν τρεις εβδομάδες, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που χρησιμοποίησε στα άλλα 85 «μωσαϊκά» που έχει ολοκληρώσει σε όλη την πόλη. Μερικά από τα άλλα έργα του στις λακκούβες απεικονίζουν καθημερινά αντικείμενα όπως έναν κώνο παγωτού, καθώς και φυσικά αντικείμενα όπως μικρά ζώα και λουλούδια.

Ο Μπέιτσορ σχεδίαζε και ολοκλήρωνε το έργο του στο στούντιο, δουλεύοντας οκτώ έως 10 ώρες. Στη συνέχεια, μετέφερε νερό, σκυρόδεμα και τις ψηφίδες στις τέσσερις λακκούβες, όπου πέρασε περίπου δύο ώρες για να τελειώσει επί τόπου την εγκατάσταση, ενώ επέστρεψε και την επόμενη μέρα για να βάλει τις τελευταίες λεπτομέρειες στη σύνθεση.

«Βιώνουμε αυτούς τους περίεργους, πρωτόγνωρους καιρούς και άρχισα να σκέφτομαι με τι θα μπορούσε ο καθένας μας να ταυτισθεί κι αυτό ήταν ένα τέλειο θέμα για να συνομιλήσω με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων», τονίζει ο Μπέιτσορ.

