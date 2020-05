61χρονος ζει σε στύλο 20 μέτρων έναν χρόνο τώρα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Samsung (pics & vid)

«Καλύτερα να πεθάνω παρά να τα παρατήσω», λέει ο 61χρονος Kim Yong-hee, που ζει σε στύλο ύψους 20 μέτρων στο κέντρο της Σεούλ εδώ και έναν χρόνο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα εργασιακά δικαιώματα των πρώην συναδέλφων του!

«Η επιφάνεια εδώ είναι πλάτους 1,5 μέτρου, εγώ είμαι 1,80, οπότε κουλουριάζομαι όλη την ημέρα για να χωρέσω», λέει ο Kim και τονίζει: «Δεν είναι για λιγόψυχους»!

Ο λόγος, συγκεκριμένα, που βρίσκεται εκεί πάνω έχει να κάνει με την απόλυσή του από τη Samsung, αλλά και την πάγια στρατηγική της κατά των εργατικών σωματείων.

«Είμαι ανήμπορος να σκεφτώ κανονικά. Οι απεργίες πείνας επιβράδυναν τη σκέψη μου. Ήμουν έξυπνος και εύστροφος. Τώρα το μυαλό μου είναι μια θολούρα», δηλώνει ο 61χρονος στο BBC.

Το βρετανικό Μέσο σημειώνει πως η Samsung, ο μεγαλύτερος όμιλος της Νότιας Κορέας, διατηρεί αρνητική στάση απέναντι στα συνδικάτα και τη δράση τους εδώ και δεκαετίες. O Kim Yong-hee, μάλιστα, υποστηρίζει πως απολύθηκε από την εταιρεία πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν επιχείρησε να σχηματίσει συνδικάτο. Από τότε δεν έχει σταματήσει να διαδηλώνει και σκοπεύει να συνεχίσει μέχρι τα δικαιώματα των εργαζομένων να βελτιωθούν.

«Την ημέρα της πρώτης μας συνδικαλιστικής συνάντησης, η αστυνομία έκανε έφοδο στο κτίριο, συνελήφθη και λίγο αργότερα απολύθηκα. Έχασα τη δουλειά μου όταν ήμουν 32 χρόνων και τώρα είμαι 61. Είναι άδικο. Αφιέρωσα όλη μου τη ζωή στη Samsung. Στην αρχή δεν μπορούσα να κοιμηθώ για περίπου μια εβδομάδα. Δεν ήμουν σίγουρος πως μπορούσα να τα βάλω με την εταιρεία και να κερδίσω. Όμως, δεν έχω σκοπό να σταματήσω», λέει ο Kim.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μόλις πέρυσι, νοτιοκορεατικό δικαστήριο καταδίκασε σε 18 μήνες φυλάκιση τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Lee Sang-hoon, για «υπονόμευση δραστηριοτήτων των εργατικών σωματείων». Ο ίδιος και περίπου 25 ακόμα υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ομίλου καταδικάστηκαν για παραβίαση του νόμου περί εργατικού δικαίου.

«Η Samsung δεν είχε συνδικαλιστική πολιτική τα τελευταία 80 χρόνια. Και έχω γίνει σύμβολο αυτού του αγώνα», εξηγεί ο 61χρονος. «Η ασφάλεια του κ. Κιμ είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας και είμαστε σε διαβουλεύσεις. Σε αντίθεση με τις αιτιάσεις του, ο κ. Κιμ απολύθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της εταιρείας. Η Samsung εκφράζει τη λύπη της για την κατάσταση και προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα», αναφέρει από την πλευρά της η Samsung.

