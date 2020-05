Δικαστήριο έδωσε άδεια σε εταιρεία για την ανάκτηση του τηλέγραφου του Τιτανικού! (pic)

Μια ιστορική απόφαση δικαστηρίου εξασφαλίζει άδεια στην εταιρεία RMS Titanic, Inc. (RMST) για την ανάκτηση της συσκευής Μαρκόνι, του τηλέγραφου του Τιτανικού!

Πρόκειται για ένα σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας, καθώς χάρη σε αυτόν τον τηλέγραφο σώθηκαν εκατοντάδες ζωές στις 14 Απριλίου 1912.

Η απόφαση ανατρέπει την προηγούμενη του 2000, που είχε απαγορεύσει στην ίδια εταιρεία να αποσπάσει ή να κόψει τμήματα του ναυαγίου, ώστε να αφαιρέσει τον τηλέγραφο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συσκευή βρίσκεται στους χώρους αξιωματικών του πλοίου και η απομάκρυνσή της ίσως απαιτεί το κόψιμο ή τη διάνοιξη σημείων του κύτους -που βρίσκεται σε βάθος περίπου 3.800 μέτρων στον βυθό της Νέας Γης, σπασμένο σε δύο μέρη.

«Η συσκευή Μαρκόνι έχει σημαντική ιστορική, εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτισμική αξία, καθώς ο τηλέγραφος χρησιμοποιήθηκε για να εκμπέμψει σήμα κινδύνου ενώ ο Τιτανικός βυθιζόταν», ανέφερε, σύμφωνα με τους New York Times, η δικαστής Ρεμπέκα Μπιτς Σμιθ, νομικός ναυτικού δικαίου, στην απόφαση, που ορίζει το «ελάχιστο κόψιμο» στο ατσάλινο κουφάρι, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση.

Είναι, πάντως, πολύ σημαντικό, έστω και τώρα, που πάρθηκε αυτή η απόφαση, καθώς τα βακτήρια «τρώνε» τον Τιτανικό και σε 20 χρόνια πιθανότατα δεν θα υπάρχει ούτε ίχνος του διασημότερου ναυαγίου της ιστορίας.

Χάρη στη χρήση του τηλέγραφου από τον επικεφαλής τηλεγραφητή, Τζακ Φίλιπις, σώθηκαν πάνω από 700 επιβάτες -εκ των 2.208 τού πλοίου- στην τραγωδία του 1912.

Από το 1994, η εταιρεία RMST, η μοναδική που έχει τα δικαιώματα ανάκτησης και διάσωσης αντικειμένων από το κουφάρι του Τιτανικού, έχει απομακρύνει από τον βυθό πάνω από 5.000 αντικείμενα. Το 2018, ωστόσο, πτώχευσε. «Οι νέοι ιδιοκτήτες της, επειδή κρίνονται από τις αμαρτίες του παρελθόντος, θέλουν να κάνουν το σωστό», ανέφερε ο δικηγόρος της εταιρείας.

“Titanic’s Marconi radio system remains an unsung hero. It was responsible for saving 705 lives that fateful night. For that reason, we must recover this incredible piece of history.” - Bretton Hunchak, President of RMS Titanic, Inc.

https://t.co/4H8fTVDuMP

— RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) May 20, 2020