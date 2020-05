Drones θα φυτέψουν 1 δισεκατομμύριο δέντρα μέχρι το 2028 (pics)

Η Flash Forest χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, προκειμένου να φυτέψει σπόρους στο έδαφος, σε μια έκταση γης βόρεια του Τορόντο, που είχε προηγουμένως καεί από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία σχεδιάζει να φυτέψει 40.000 δέντρα στην περιοχή αυτόν τον μήνα, καθώς προχωρά με το φιλόδοξο σχέδιό της.

Στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία αναφέρει ότι η χρήση drones μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας της φύτευσης δέντρων. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Flash Forest είναι μια εταιρεία αναδάσωσης, που μπορεί να φυτέψει 10 φορές το κανονικό ποσοστό και στο 20% του κόστους των παραδοσιακών τεχνικών φύτευσης δέντρων. Με τη χρήση drones, φέρνουμε νέα επίπεδα ακρίβειας, ακρίβειας και ταχύτητας, στη βιομηχανία της αναδάσωσης».

Η Διακυβερνητική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή λέει ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο εκτάρια δέντρων πρέπει να φυτευτούν εάν θέλουμε να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Μιλώντας για το έργο, ο συνιδρυτής και επικεφαλής στρατηγικής της Flash Forest, Angelique Ahlstrom, δήλωσε ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα. «Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσπάθειες αναδάσωσης. Ωστόσο, εξακολουθούν να αποτυγχάνουν, με καθαρή απώλεια 7 δισεκατομμυρίων δέντρων κάθε χρόνο», τονίζει.

O Ahlstrom, λοιπόν, λέει ότι η χρήση drones θα βοηθήσει τα μέγιστα!

Όταν κάποιος μπορεί να φυτέψει περίπου 1.500 σπόρους την ημέρα με το χέρι, τα drones μπορούν να φυτέψουν 10.000 έως 20.000, και στοχεύουμε να μπορούν, τελικά, να φυτέψουν 100.000 την ημέρα! Επίσης, λέει ο Ahlstrom, αυτό θα μειώσει και το κόστος.

Τα drones διαθέτουν μια συσκευή «πυροδότησης», που διασφαλίζει ότι οι σπόροι φυτεύονται βαθύτερα στο έδαφος, για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Ο μεγάλος στόχος, λοιπόν, της Flash Forest είναι να φυτέψει έως το 2028 μέχρι και 1 δισεκατομμύριο δέντρα! Για να δούμε...

The planet urgently needs reforestation. Drones by @flash_forest can plant trees a lot faster than humans. https://t.co/RNn5ppwG2K

Canadian Company Flash Forest Says It Will Use Drones to Plant 1 Billion Trees by 2028 - Newser https://t.co/NJUdKJJWPt pic.twitter.com/vHFPNH02pB

— bedrones (@bedrones1) May 21, 2020