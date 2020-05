Τεράστιο είδος αετού είναι τόσο μεγάλο που κάποιοι πιστεύουν πως πρόκειται για άνθρωπο με κοστούμι (pics & vid)

Σε περίπτωση που βρεθείτε κάποτε στη Νότια Αμερική -ή στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια- και συναντήσετε εκεί μια άρπυια, καταρχήν βάλτε στο πόδια.

Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε.

Το πρώτο πράγμα, βέβαια, που πρέπει να γνωρίζετε είναι πως το συγκεκριμένο είδος αετού είναι τεράστιο. Πραγματικά τεράστιο, και μάλιστα, επειδή συχνά πυκνά γίνεται viral στα social media μια σχετική φωτογραφία ή βίντεο αυτού του πτηνού, πολλοί δεν πιστεύουν ότι είναι αληθινό, αλλά αντίθετα νομίζουν πως κάποιος έχει φορέσει ένα κοστούμι και κάνει πλάκα. Καμία πλάκα.

Η άρπυια είναι ένα πανέμορφο και περήφανο πτηνό, το πιο ισχυρό στον πλανήτη, και τυγχάνει να είναι και τεράστιο.

Πριν από λίγο καιρό, ένα άτομο δημοσίευσε μια φωτογραφία με μια άρπυια στο Twitter, γράφοντας ο ίδιος πως στην αρχή πίστεψε ότι ήταν «ψεύτικο»! Η ίδια εικόνα δημοσιεύτηκε, επίσης, στο Reddit, όπου πολλά από τα 3.000+ σχόλια επικεντρώνονται στο πόσο τρομακτικό φαίνεται το πουλί και πως δεν μοιάζει για αληθινό.

Σύμφωνα με το National Georgraphic, το συγκεκριμένο είδος αετού μπορεί να φτάσει έως και τα 25 κιλά, ενώ ο ζωολογικός κήπος του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, σημειώνει ότι, όπως και τα περισσότερα είδη αετών, η θηλυκή άρπυια είναι σχεδόν διπλάσια από το αρσενικό.

«Τα πόδια αυτού του αρπακτικού αετού είναι τόσο παχιά όσο ο καρπός ενός μικρού παιδιού και τα πίσω νύχια του είναι μεγαλύτερα από τα νύχια της αρκούδας κατά 13 εκατοστά», εξηγεί ο ζωολογικός κήπος στην ιστοσελίδα του και προσθέτει: «Η άρπυια μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο αρπακτικό (αυτός ο τίτλος ανήκει στον κόνδορα των Άνδεων), αλλά αυτό το εξαιρετικό πλάσμα είναι σίγουρα το βαρύτερο και ισχυρότερο πουλί».

I thought this was fake... Harpy Eagle incredible bird!! How have I never seen this before!? pic.twitter.com/1JZoBRCazC

This is the picture on google, so it looks like it is real

Never even heard about it before. pic.twitter.com/z3QVSQ20D2

— sandra lipiec (@sandralipiec) October 30, 2019