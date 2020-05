Φόβοι πως το μοντέλο Ζάρα Αμπίντ ήταν στο Airbus στο Πακιστάν: Η συγκλονιστική τελευταία της ανάρτηση (pics)

Με μηνύματα στα social media, φίλοι και συνάδελφοι του διάσημου μοντέλου από το Πακιστάν, Ζάρα Αμπίντ, την αναζητούν καθώς εκφράζονται φόβοι ότι βρισκόταν στο αεροσκάφος που συνετρίβη στο Καράτσι.

Όπως αναφέρει το indiatoday.in, όταν τα νέα του αεροπορικού δυστυχήματος έγιναν γνωστά, φίλοι και συνάδελφοι της Αμπίντ έγραψαν στο Twitter ότι το μοντέλο επέβαινε στη μοιραία πτήση της PIA.

Αν και αρχικά τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν επιζώντες, μετά την επιβίωση ενός τραπεζίτη, οι φίλοι της Ζάρα έσβησαν αρχικά tweets με τα οποία αποχαιρετούσαν το μοντέλο, ευχόμενοι να είναι ανάμεσα στους επιζήσαντες.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Zain Khan ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι η Αμπίντ δεν επιβίωσε του δυστυχήματος: «Επιβεβαιώθηκε ότι το μοντέλο και ηθοποιός Ζάρα Αμπίντ δεν επέζησε. Τόσο τραγικά νέα! Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της» έγραψε ο δημοσιογράφος.

