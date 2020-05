Ανακαλύφθηκε νέο είδος βατράχου στο μέγεθος του 5άλεπτου (pics)

Ένας βάτραχος όχι μεγαλύτερος από ένα κέρμα των 5 λεπτών του ευρώ ανακαλύφθηκε στη Μαδαγασκάρη. Το κέρμα των 5 λεπτών, να σημειώσουμε, έχει μάζα 3,92 γραμμάρια και διάμετρο 21,25 χιλιοστόμετρα.

Οι Βρετανοί, βέβαια, συγκρίνουν τον βάτραχο με τις δικές του 5 πένες, αλλά οι διαφορές είναι απειροελάχιστες (μάζα 3,25 και διάμετρος 18). Ακόμη πιο μικρό δηλαδή!

Το νέο είδος, με την ονομασία Stumpffia troschaueri, έχει καφέ χρώμα με μαύρες κηλίδες στο πλάι του σώματός του, προκειμένου να καμουφλάρεται ανάμεσα στα φύλλα γύρω του.

Τέσσερα διαφορετικά δείγματα, για την ακρίβεια, αυτού του εξαιρετικά μικρού είδος, βρέθηκαν στο δάσος Sahamalaza, στη βορειοδυτική ακτή του νησιού, με τους ερευνητές να περνούν μέρες και νύχτες, χτενίζοντας τα φύλλα στο έδαφος.

Ο μικροσκοπικός βάτραχος απειλείται ήδη σοβαρά από την υλοτομία, την ξηρασία και τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή, η οποία, βέβαια, βρίσκεται στη λίστα της UNESCO από το 2001, αλλά αυτό δεν αποτρέπει κάποιους από το να την καταστρέφουν χρόνο με τον χρόνο.

