«Θέλω να ξεχάσω», δηλώνει στη δίκη του 93χρονος Ναζί χωρίς να εκφράσει μεταμέλεια (pics)

«Θέλω να ξεχάσω, δεν θέλω πια να σκέφτομαι το παρελθόν», είπε ο Μπρούνο Ντέι στο δικαστήριο του Αμβούργου, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου τον είχε ρωτήσει αν έχει μιλήσει στα παιδιά και τα εγγόνια του για το παρελθόν του, όταν υπηρετούσε ως φρουρός στο στρατόπεδο Στούτχοφ.

Ο Ντέι κατηγορείται για συνέργεια στον φόνο πάνω από 5.000 κρατουμένων σε αυτό το στρατόπεδο που απείχε 40 χιλιόμετρα από το Γκντανσκ, στη σημερινή Πολωνία.

«Δεν αισθάνομαι ένοχος για ό,τι συνέβη εκείνη την εποχή. Δεν συνέβαλα σε τίποτα άλλο, πέραν από το γεγονός ότι ήμουν φύλακας. Αλλά ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω, ήταν διαταγή», επέμεινε στην απολογία του.

Οι συνήγοροι του 93χρονου υποστηρίζουν ότι ο πελάτης τους, που ήταν μόλις 17 ετών όταν έφτασε στο Στούτχοφ, δεν εντάχθηκε εθελοντικά στα Ες-Ες. Υπηρέτησε στο στρατόπεδο από τον Αύγουστο του 1944 μέχρι τον Απρίλιο του 1945 επειδή η υγεία του δεν επέτρεπε να σταλεί στο μέτωπο για να πολεμήσει.

Η εισαγγελία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ο Ντέι ήταν ένας βασικός τροχός της μηχανής εξόντωσης των Ναζί στα στρατόπεδα του θανάτου.

Περίπου 65.000 άνθρωποι πέθαναν στο Στούτχοφ. Στην πλειονότητά τους ήταν Εβραίες από τις βαλτικές χώρες και την Πολωνία.

93-year-old Nazi & genocide enforcer, Bruno Dey, is on trial for 5 230 murders he was allegedly complicit in during the last 2 years of WWII.

He was a young SS guard at Stutthof concentration camp where over 64 000 people were exterminated. pic.twitter.com/HN9tUPwswQ

— Ottilia Anna MaSibanda (@MaS1banda) November 17, 2019