«Κόλλησε» με το αυτοκίνητο του σε βουνό, κάλεσε βοήθεια και του επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβίαση του lockdown (pic)

Ένας οδηγός παραβίασε το lockdown που είχε επιβληθεί και πήγε με το 4χ4 του βόλτα στο βουνό.

Ωστόσο κατά την διάρκεια της βόλτας πέρασε από ένα επικίνδυνο μονοπάτι με λάσπη και «κόλλησε» εκεί το αυτοκίνητό του.

Έτσι κατέβηκε στο πιο κοντινό χωριό, στο Llanarmon Dyffryn Ceiriog της βόρειας Ουαλίας για να ζητήσει βοήθεια.

Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο και ρυμούλκησαν το αυτοκίνητο, ωστόσο εκτός από την ταλαιπωρία, του επιβλήθηκε και πρόστιμο για παραβίαση της καραντίνας.

Η Wrexham Rural Police έγραψε στο Twitter: «Οι επιβάτες αυτού του οχήματος (των οποίων η λήψη αποφάσεων είναι τόσο καλή όσο η οδήγησή τους) έχουν αναφερθεί ότι παραβιάζουν τους νόμιμους κανονισμούς. Γιατί; Απλά γιατί…».

The occupants of this vehicle (who’s decision making is as good as their driving) have been reported for breaching covid regulations today. #Why...JustWhy.... pic.twitter.com/qQ7RpoBqgT

— NWP Wrexham Rural (@NWPWrexhamRural) May 18, 2020