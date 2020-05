Εικόνες χάους στο Χονγκ Κονγκ: Βουλευτές μετέτρεψαν το κοινοβούλιο σε ρινγκ (vids)

Χάος επικράτησε στη Βουλή του Χονγκ Κονγκ, αφού βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος του Δημοκρατικού Συνασπισμού για την Καλυτέρευση και την Πρόοδο του Χονγκ Κονγκ, που πρόσκεινται στο Πεκίνο και βουλευτές της αντιπολίτευσης του Δημοκρατικού Κόμματος, ήρθαν στα χέρια με αφορμή τις διαφωνίες για τον έλεγχο μιας επιτροπής-κλειδί για ένα ψήφισμα για την ποινικοποίηση της περιφρόνησης του κινεζικού εθνικού ύμνου.

Οι βουλευτές των Δημοκρατικών κατηγορήθηκαν από τους φύλακες ασφαλείας ότι περικύκλωσαν τον βουλευτή Τσαν Κιν-Πορ, ο οποίος είχε αναλάβει το ρόλο του προέδρου, παρά τις δικαστικές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, οι φύλακες ασφαλείας έσυραν πολλούς βουλευτές έξω από τον χώρο, με αρκετούς εξ αυτών να κλοτσούν και να φωνάζουν.

Μάλιστα, ενώ πρέπει να φορούν μάσκες και να τηρούν τις αποστάσεις στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάσχεση του νέου κορονοϊού, οι βουλευτές δεν δείχνουν να νοιάζονται και πολύ για αυτό.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά τις τελευταίες 10 ημέρες όπου βουλευτές σπρώχνονται μεταξύ τους κατά τη διαδικασία της εκλογής προέδρου.

«Η πραγματικότητα στο Χονγκ Κονγκ είναι ότι θέλει το Πεκίνο και η εκλεκτή του, η Κάρι Λαμ. Όταν δεν τους αρέσει κάτι, κάνουν ότι χρειάζεται, ακόμα και παραβιάζοντας το σύστημα και τους κανόνες που έχουμε», ανέφερε ο βουλευτής των Δημοκρατικών, Ντένις Κουόκ.

Ο ρόλος της συγκεκριμένης επιτροπής είναι να ελέγχει εξονυχιστικά πριν μία δεύτερη διαβούλευση αλλά βρίσκεται σε εκκρεμότητες καθώς δεν κατάφεραν να εκλέξουν πρόεδρο εδώ και ένα χρόνο. Ανάμεσα στις εκκρεμότητες είναι και το ψήφισμα σχετικά με τον εθνικό ύμνο της Κίνας, το οποίο αναμένεται να δώσει για μία δεύτερη διαβούλευση στις 27 Μαΐου, με τους διαδηλωτές να καλούν σε ευρεία διαδήλωση τη συγκεκριμένη μέρα.

Watch: Hong Kong’s legislature plunges into chaotic scuffles as pro-Beijing lawmakers take control of a key committee, paving the way for a debate on a bill that would criminalize abuse of #China ’s national anthem. https://t.co/APkKXBJk2q pic.twitter.com/lVrGy7PBe3

Most committee members are in their seats waiting for the special meeting to begin, while some members are still surrounding the chair's seat.

Democrats @ChuHoiDick & @ray_slowbeat have been ordered to leave for disorderly conduct. pic.twitter.com/ZAeTMJme6o

— Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) May 8, 2020