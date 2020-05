Φοιτητής διέρρηξε μουσείο για να βγάλει σέλφι με τους δεινόσαυρους (pics & vid)

Η αστυνομία στην Αυστραλία απήγγειλε σήμερα κατηγορίες εις βάρος ενός Γερμανού φοιτητή, ο οποίος παραβίασε το παράθυρο ενός κλειστού μουσείου στο Σίδνεϊ, χρησιμοποιώντας σκαλωσιές και, όπως φάνηκε από πλάνα από την κάμερα ασφαλείας, έβγαλε σέλφι δίπλα σε εκθέματα δεινοσαύρων.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι ο Πάουλ Κιν μπήκε στο Μουσείο της Αυστραλίας στις 10 Μαΐου γύρω στη 01:00 π.μ. τοπική ώρα και επί 40 λεπτά περιεργαζόταν τα εκθέματα.

«Έβγαλε κάποιες σέλφι με κάποια από τα εκθέματα. Επίσης έκλεψε ένα καπέλο και ένα έκθεμα από τον τοίχο προτού φύγει», είπε στους δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ ο Σον Χίνεϊ, ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο 25χρονος φοιτητής εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή ενός καπέλου καουμπόι και ενός έργου τέχνης.

Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με την υποχρέωση να παραδώσει το διαβατήριό του.

Το Μουσείο της Αυστραλίας είναι το παλαιότερο της χώρας. Ήταν κλειστό για το κοινό από τον Αύγουστο του 2019 γιατί βρισκόταν υπό ανακαίνιση.

