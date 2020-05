Τραμπ: «Ακροαριστεροί ελέγχουν Facebook, Instagram, Twitter, Google. Θα το διορθώσουμε» (pic)

Με το Facebook, το Instagram, το Twitter, ακόμη και με την Google «τα βάζει» αυτήν τη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ!

Αναδημοσιεύοντας βίντεο της συντηρητικής blogger Μισέλ Μάλκιν, η οποία καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, ότι «κλείνουν σελίδες πατριωτών λόγω των απόψεών τους», ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Οι ακροαριστεροί έχουν υπό τον απόλυτο έλεγχό τους το Facebook, το Instagram, το Twitter και την Google. Η κυβέρνηση εργάζεται για να διορθώσει αυτή την παράνομη κατάσταση».

Και καλεί, μάλιστα, τον κόσμο να «δώσει» ονόματα: «Μείνετε συντονισμένοι και στείλτε ονόματα και περιστατικά», συμπλήρωσε ο Τραμπ...

The Radical Left is in total command & control of Facebook, Instagram, Twitter and Google. The Administration is working to remedy this illegal situation. Stay tuned, and send names & events. Thank you Michelle! https://t.co/ZQfcfD3Hk9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020