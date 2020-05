Σε μία ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν έχει ληφθεί κάποια τελική απόφαση και ότι η αμερικανική χρηματοδότηση προς τον αναφερόμενο παγκόσμιο οργανισμό παραμένει «παγωμένη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε την οικονομική συνεισφορά των ΗΠΑ στον ΠΟΥ στις 14 Απριλίου, κατηγορώντας τον παγκόσμιο οργανισμό για την προώθηση της κινεζικής «παραπληροφόρησης» σχετικά με το ξέσπασμα του κορονοϊού, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα ενεργοποιήσει μία επανεξέταση του ΠΟΥ.

Από τη μεριά τους, αξιωματούχοι του ΠΟΥ απέρριψαν τους ισχυρισμούς του προέδρου Τραμπ, ενώ η Κίνα υποστήριξε πως ήταν διαφανής και ανοιχτή.

Lou, this is just one of numerous concepts being considered under which we would pay 10% of what we have been paying over many years, matching much lower China payments. Have not made final decision. All funds are frozen. Thanks! https://t.co/xQUzHy4NDa

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020