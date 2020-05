Δολοφόνος της Αλάσκα: Σχεδίαζε σε χαρτί με το αίμα του τα κρανία των θυμάτων (pics & vids)

Το FBI έδωσε στην δημοσιότητα τα σχέδια του δολοφόνου της Αλάσκα που μέχρι σήμερα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί.

Ο Israel Keyes έβγαζε τα κρανία από τα θύματά του, με τους ερευνητές να απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει δει κάτι και μπορεί να βοηθήσει.

Ο διαβόητος δολοφόνος πιστεύεται ότι διέπραξε βίαιους βιασμούς και δολοφονίες από το 2001 έως το 2012 με τρία επιβεβαιωμένα θύματα, ενώ οι αστυνομία υποπτεύεται ότι είχε σκοτώσει άλλα οκτώ άτομα.

«Πιστεύουμε ότι 11 είναι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI Jolene Goeden στην εκπομπή.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου της εκπομπής «CBS 48 Hours» παρουσιάστηκε το ανατριχιαστικό σχέδιο του δολοφόνου.

Μάλιστα είχε σχεδιάσει τα κρανία με το δικό του αίμα και τα σχέδια βρέθηκα κάτω από το κρεβάτι του στο κελί του.

Σύμφωνα με το FBI έθαβε τα «εργαλεία» του σε διάφορα σημεία της χώρας και θυμόταν που ακριβώς τα είχε βάλει ώστε να διαπράξει τις δολοφονίες του.

Μάλιστα, πιστεύουν πως υπάρχουν και αλλού θαμμένα πράγματα δικά του που μπορούν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση και άλλων δολοφονιών.

«Δεν ήξερε ποιους θα σκότωνε. Αλλά ήξερε πως θα το κάνει και που είχε κρυμμένα όσα χρειαζόταν», ανέφεραν.

Ομολόγησε τη δολοφονία της Koenig και τελικά παραδέχτηκε στους ανακριτές άλλες τρεις δολοφονίες: Tο ζευγάρι Bill και Lorraine Currier και ακόμα ένα θύμα στη Νέα Υόρκη.

Όσον αφορά το ζευγάρι, τους έδεσε και τους οδήγησε σε μια εγκαταλελειμμένη αγροικία όπου πυροβόλησε τον Μπιλ και επιτέθηκε σεξουαλικά στη Λωρεν πριν τον στραγγαλίσει μέχρι θανάτου.

Το 2012 παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη Samantha Koenig, 18 ετών, όχι μακριά από το σπίτι του στην Αλάσκα.

Την απήγαγε από μια καφετέρια όπου εργαζόταν και της επιτέθηκε σεξουαλικά, τη σκότωσε πήρε το κρανίο και έριξε το σώμα της στη λίμνη Matanuska, βόρεια του Άνκορατζ.

Μετά τη δολοφονία της Koenig, η αστυνομία τον εντόπισε στο Lufkin του Τέξας και συνελήφθη στις 13 Μαρτίου 2012.

Εκδόθηκε στην Αλάσκα αλλά αυτοκτόνησε στο Anchorage Correctional Complex τον Δεκέμβριο του 2012 προτού πάει σε δίκη για τον φόνο της Koenig.

What does a serial killer leave behind? FBI evidence is made public for the first time to help identify Israel Keyes’ victims: https://t.co/DQMAS51uJJ pic.twitter.com/rnNSU8JZ6y

— 48 Hours (@48hours) May 11, 2020