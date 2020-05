Θετικός σε κορονοϊό μαχητής του UFC λίγο πριν τον αγώνα του (pics)

Με τα αθλητικά γεγονότα μεγάλης απήχησης να έχουν ανασταλεί σε παγκόσμιο επίπεδο, το UFC49 έμοιαζε σαν όαση σε έρημο.

Θα υπήρχε δράση και πάλι σε ένα μαχητικό σπορ, έστω και αν αυτό γινόταν με κλειστές πόρτες και χωρίς φιλάθλους.

Βλέπετε, τα εκατομμύρια που παίζονται σε κάθε event του είναι τεράστια και όλοι έψαχναν να βρουν τρόπο για την διεξαγωγή των αγώνων.

Αρχικά μάλιστα υπήρχε σχέδιο να γίνουν σε μία κρυφή τοποθεσία στα μέσα Απριλίου, ενώ ο Dana White είχε ανακοινώσει το σχέδιό του για αγορά ενός ιδιωτικό νησιού που θα έστηνε ένα ρινγκ για αγώνες.

Ωστόσο αυτό δεν προχώρησε και έτσι καταλήξαμε στο VyStar Veterans Memorial Arena του Τζάκσονβιλ, το οποίο τα ξημερώματα θα φιλοξενήσει τους αγώνες UFC.

Ο κορονοϊός όμως είχε διαφορετική άποψη για ένα από τα μεγάλα ζευγάρια του προγράμματος, αυτό του Ronaldo Souza με τον Uriah Hall.

Ο πρώτος, αλλά και οι δύο άνθρωποι που θα είχε μαζί του, λίγο μετά το επίσημο ζύγισμα βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19, όντας ασυμπτωματικοί.

Έτσι, ο αγώνας τους ακυρώθηκε και είναι αναγκασμένοι να μείνουν για 14 ημέρες σε καραντίνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους.

Ο Βραζιλιάνος έκανε προπόνηση σε απομόνωση, κοιμόταν σε ένα στρώμα μέσα στο Fortis MMA Gym στο Τέξας και ακολουθούσε τις εντολές του προπονητή του μέσω videoκλήσης, καθώς δεν μπορούσε να τον είχε μαζί.

Ωστόσο κόλλησε και έτσι ο αγώνας του δεν θα μπορέσει να γίνει, κάτι που αποτελεί μεγάλο πλήγμα για το event.

Ο Uriah Hall πάντως ευχήθηκε στον αντίπαλό του, περαστικά μέσω Twitter...

@JacareMMA Brother I know it sucks I’m sorry you have to go through this I am beyond devastated for the missed opportunity I wish you nothing but recovery for you and your family.

— U R I A H H A L L (@UriahHallMMA) May 9, 2020