Σοκάρουν οι σκληρές εικόνες από την διαρροή αερίου στην Ινδία (pics & vid)

Μόνο ως σοκαριστικές, μπορούν να χαρακτηριστούν οι εικόνες που έρχονται από την νοτιοανατολική Ινδία, μετά την διαρροή αερίου από το χημικό εργοστάσιο LG Polymers.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αυτό ήταν το στυρένιο, το οποίο αφού απλώθηκε στην ατμόσφαιρα προκάλεσε ναυτία και λιποθυμία σε όποιον το εισέπνεε.

#Visakhapatnam. The city of destiny is been poisoned by lg polymer company many people more than 1000 have been effected

Nature has been effected plants animals had died losts of disaster in this 2020

Prayers get well soon #Visakhapatnam #VizagGasLeak pic.twitter.com/S3qB3QWGCj

— Mrhrushi (@imhrushi45) May 7, 2020