Σομαλία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε ιατρικό εξοπλισμό για τον κορονοϊό (pics)

Ένα αεροπλάνο που μετέφερε ιατρικό εξοπλισμό για βοήθεια κατά του κορονοϊού συνετρίβη στη Σομαλία τη Δευτέρα (4/5).

Όπως αναφέρει το Reuters, ο υπουργός μεταφορών της Σομαλίας δήλωσε πως υπάρχουν 6 νεκροί.

Ωστόσο, αρνήθηκε να κάνει εικασίες σχετικά με την αιτία της συντριβής.

BREAKING: #Ethiopia troops shot down a #Kenyan plane carrying medical supplies while landing at #Bardale airport in #Somalia. All 6 people on board, including Kenyan pilots and Somalis, confirmed dead - Sources. pic.twitter.com/e7HO6ZdU7H — Morad News (@MoradNews) May 4, 2020

UPDATE: All Six people on board the plane died according to the officials. Local media says, the small plane flied from #Mogadishu international airport and it heading into #Bardhere town Gedo region, #Somalia. pic.twitter.com/YCnUygzNwq — Mogadishu Update (@Magdashi3) May 4, 2020

Δυο πιλότοι, ο μηχανικός πτήσης και ένας ασκούμενος πιλότος, καθώς και δύο άτομα που εργάζονταν για την αεροπορική εταιρεία ήταν στο αεροσκάφος, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Μοχάμεντ Σαλάντ στο Reuters. Πέντε πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής, είπε.

Kenyan aircraft with 6 crew brought down hit with a rocket-propelled grenade in Somalia.The Embraer 120 plane with tail registra 5Y AXO owned African Express landing in Bardale town was hit with an RPG in what is believed to be a mistake by Ethiopian forces.@Asmali77 @gabowduale pic.twitter.com/qpqZGWpPDP — Mr.Saleh Maalim Alio (@diwanisalah01) May 4, 2020

Παράλληλα είπε ότι έστειλε μια μονάδα για έρευνα, ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων "Somalia" ανέφερε ότι το αεροπλάνο ανήκε στην African Express Airways και μετέφερε προμήθειες για χρήση στην «μάχη» κατά της covid-19.